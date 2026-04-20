Roberto Cachanosky: “Hoy, el Banco Central es como una especie de secretaría del Ministerio de Economía”

El economista, Roberto Cachanosky, en comunicación con Canal E, analizó que el debate sobre el tipo de cambio, el cepo y la sostenibilidad del programa económico vuelve al centro de la escena en Argentina.

Roberto Cachanosky insistió en diferenciar conceptos clave: “Cuando uno habla de esto, dicen, ah, quiere devaluar. No, quiero liberar el mercado de cambio. Que el mercado lo defina, defina el tipo de cambio”.

El dólar, actualmente, no está "libre"

Según desarrolló, el dólar actual no es libre: “Entonces, hay una serie de regulaciones que no permiten que la cotización del dólar sea libre. Está artificialmente bajo, por las regulaciones a las cuales me estoy refiriendo”.

Uno de los puntos más críticos fue la falta de claridad en la estrategia oficial. “No se entiende qué es lo que quieren hacer. O sea, no hay un rumbo claro en materia cambiaria, ni siquiera en materia monetaria”, planteó Cachanosky.

Luego, manifestó que el problema no es sólo técnico sino conceptual: “Esto no es una cuestión de números, es una cuestión de conceptos”. Asimismo, destacó la necesidad de cambios estructurales para generar credibilidad: “Necesitan una nueva carta única del Banco Central”.

El Banco Central y su relación con el ministerio de Economía

Sobre la misma línea, el entrevistado hizo hincapié sobre su funcionamiento actual: “Hoy, el Banco Central es como una especie de secretaría del Ministerio de Economía”. En ese sentido, explicó por qué la independencia es clave: “Esa moneda sólo es confiable si, y sólo si, tiene independencia del poder político”.

También cuestionó la idea de que liberar el dólar dispare la inflación: “Si dicen que porque liberan el tipo de cambio se va a la inflación, entonces la famosa frase que repetía de Milton Friedman es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, pasaría a ser”.