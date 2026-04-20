El Gobierno reglamentó el régimen de inocencia fiscal: “Esto tampoco es un blanqueo, es un tapón fiscal”

El tributarista, Diego Fraga, dialogó con Canal E y evaluó que el plan de “inocencia fiscal” impulsado por el Gobierno generó altas expectativas, pero los primeros datos muestran una respuesta mucho más moderada de lo esperado.

Diego Fraga remarcó que existen múltiples factores que explican la escasa adhesión: “Hay muchos factores que pueden haber incidido hasta ahora”. Entre ellos, destacó la cautela del sector profesional: “Los contadores están muy cautelosos”.

Brecha discursiva sobre el discurso del Gobierno y el ARCA

Uno de los puntos clave es la falta de coherencia entre el discurso oficial y la implementación práctica. “Hay medio una discordancia entre lo que es el discurso a nivel político, del más alto nivel, y lo que es la práctica de ARCA en el día a día”, planteó. Esta brecha genera incertidumbre en los contribuyentes, que dudan sobre los beneficios reales del régimen.

En esa línea, Fraga señaló que, pese a los anuncios “todavía no hay muchas señales en el sentido de lo que se está proponiendo”. Esto impacta directamente en la decisión de los ahorristas, que optan por no exteriorizar sus dólares.

La ley de inocencia fiscal y su diferencia con el blanqueo

Asimismo, aclaró que el régimen no es un blanqueo tradicional: “Esto tampoco es un blanqueo, tampoco hay que confundir”. En cambio, lo definió como un mecanismo de protección fiscal: “Lo que crea la ley o el sistema del régimen simplificado de ganancias es un tapón fiscal”.

El entrevistado destacó que este esquema implica que “si vos declarás bien el último periodo, entonces se te genera un bloqueo y el fisco, salvo algunas excepciones, no va a poder ir para atrás”. Sin embargo, el problema radica en su interpretación y aplicación concreta.

A su vez, advirtió que aún hay incertidumbre técnica: “Es lo que genera dudas en los profesionales y cautela, sobre todo”. Y agregó que, “faltan todavía interpretaciones”, lo que frena decisiones clave en el mercado.