Javier Timerman sobre el dólar: "Hay mucha oferta de los sectores exportadores"

En un contexto de relativa estabilidad cambiaria pero con interrogantes hacia adelante, el analista financiero Javier Timerman analizó el escenario económico argentino en diálogo con Canal E. El especialista se refirió al comportamiento del dólar, la acumulación de reservas, las señales de Wall Street y los desafíos del Gobierno de cara a las elecciones.

Según explicó, el actual equilibrio responde principalmente a un exceso de oferta en el mercado cambiario, aunque advirtió que este escenario podría no ser sostenible en el mediano plazo.

Un dólar estable por exceso de oferta

Timerman sostuvo que la calma cambiaria tiene fundamentos claros en el corto plazo. "Hay mucha oferta de los sectores exportadores y eso se refleja en un momento donde no hay interés de dolarizar portafolios", afirmó.

En ese marco, describió una especie de pausa en el mercado. "Es una especie de paz donde el Gobierno está comprando reservas", indicó, aunque remarcó que desde el exterior surgen cuestionamientos sobre la estrategia oficial.

Presión de Wall Street y dudas sobre el modelo

El analista reveló que existe cierta inquietud entre los inversores internacionales respecto al rumbo económico. "Noto que hay cierta preocupación en Wall Street", señaló.

En particular, explicó que el foco ya no está únicamente en el frente fiscal. "Una vez encarado el tema fiscal, empiezan las preocupaciones sobre el modelo monetario y la acumulación de reservas", detalló.

Además, subrayó que la principal inquietud pasa por la sostenibilidad política del programa. "Lo que más les preocupa a los inversores es un modelo que garantice la reelección", afirmó.

Inflación, actividad y el costo del ajuste

Timerman planteó que la etapa actual del proceso desinflacionario implica desafíos distintos a los iniciales. "Bajar la inflación del 30% al 3% es una cosa, pero de ahí a niveles más bajos lleva tiempo", explicó.

En ese sentido, advirtió sobre los costos de acelerar el proceso. "Hacerlo de golpe tiene un costo alto, especialmente si se quiere hacer rápidamente", sostuvo.

Mercado de deuda y estrategia de financiamiento

Uno de los ejes centrales fue la discusión sobre el acceso al financiamiento internacional. Timerman planteó una diferencia entre la visión del Gobierno y la de los inversores.

"Wall Street cree que lo mejor es tomar todo el crédito posible para renovar los vencimientos", explicó, en referencia a los compromisos de deuda que enfrenta el país en los próximos años.

En contraste, señaló que el equipo económico prioriza reducir el costo del endeudamiento. "El Gobierno está priorizando tasa sobre cantidad", indicó.

Sin embargo, el analista consideró que sería conveniente comenzar a testear el mercado. "El mercado internacional hay que masajearlo, empezar con poco", afirmó, destacando que emitir deuda también genera beneficios indirectos para la economía.

Crédito, cepo y desafíos estructurales

Timerman también se refirió a las limitaciones del sistema financiero local. "Hay mucha malaria entre las pymes para acceder al crédito", advirtió.

En ese sentido, explicó que el desarrollo del mercado de capitales local es clave, aunque lleva tiempo. "No hay nada mejor para blindar a la Argentina que desarrollar el mercado de capitales local", aseguró.

Por último, mencionó las restricciones cambiarias como un factor que sigue condicionando las decisiones de inversión. "Todo lo que tiene que ver con el cepo es un tema para los inversores", concluyó.

El análisis de Timerman refleja un escenario de transición, donde la estabilidad actual convive con tensiones de fondo vinculadas al crecimiento, la política y el acceso al financiamiento.