Ramiro Tosi: “El Banco Central va a implementar algunas mejoras en la forma que ejecuta su política monetaria”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, se refirió a que el sistema financiero argentino atraviesa una etapa de cambios clave tras la última revisión del Fondo Monetario Internacional.

Ramiro Tosi señaló que el eje de las recientes medidas apunta a estabilizar el sistema: “El Banco Central va a implementar, digamos, algunas mejoras en la forma que ejecuta su política monetaria”.

Las medidas del Banco Central

Entre los cambios más relevantes, destacó que, “a los bancos les bajó el encaje del 75% al 65%”, lo que implica mayor flexibilidad operativa. Además, explicó la creación de un nuevo mecanismo: “Abrir una ventanilla de liquidez que funciona entre las 5 y las 5 y media de la tarde”.

Según Tosi, estas decisiones buscan reducir la incertidumbre: “Eso achica, digamos, el rango de fluctuación de la tasa de fondeo de los bancos”. El impacto inmediato se observa en la dinámica del crédito. En este contexto, mencionó que, “los bancos ahora están más reacios a mejorar las tasas de los plazos fijos”.

Sin embargo, marcó el objetivo central: “Empezar a potenciar de nuevo el crédito, empezar a bajar las tasas activas”. En ese sentido, remarcó que la estabilidad del sistema financiero es clave: “Si ya tienen más certeza del costo de fondeo, bueno, ahora pueden crecer riesgo y empezar a expandir la cartera de créditos”.

Las repercusiones sobre el dólar

Respecto al tipo de cambio, el entrevistado identificó una estrategia implícita del Gobierno: “Cuando el Banco Central pone algún tipo, digamos, de piso del dólar entre 1.350 y 1.360, acelera un poco la compra de divisas”.

También advirtió sobre el manejo del atraso cambiario: “El Gobierno debería ir administrándolo para que no se genere un atraso del tipo de cambio que después pueda ser corregido en forma brusca”.