Fernando Camusso: “No va a ser tan fácil bajar el nivel de morosidad conforme las familias necesitan seguir endeudándose”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, conversó con Canal E y se refirió al escenario financiero argentino, marcado por el aumento de la morosidad, la baja de tasas y la estrategia de los bancos de refinanciar deudas.

Fernando Camusso relativizó la efectividad de la refinanciación como herramienta estructural: “Si hay morosidad, hay que tener una estrategia definida en cada una de las entidades y, básicamente, no va a ser tan fácil bajar el nivel de morosidad conforme las familias necesitan seguir endeudándose”.

Cuál es el factor central del aumento de la morosidad

En ese sentido, descartó que la tasa sea el factor central. “La realidad es que si vos necesitás bajar la mora, esto no es una cuestión de tasa de interés”, planteó.

El problema, explicó Camusso, radica en la dinámica de endeudamiento: “Las familias, de alguna manera, siguen refinanciando y si vos seguís pagando los mínimos no tenés forma de solucionarlo”.

Asimismo, puso el eje en el comportamiento de los hogares. “Es una estrategia conjunta de llegar, básicamente, al cliente con una solución definitiva para lo que es el stock de deuda”, sostuvo. Y planteó la necesidad de un cambio estructural: “Cancelás sin financiar gasto corriente. Es una doble decisión”.

Las repercusiones de seguir postergando

Además, el entrevistado advirtió sobre los límites de postergar el problema: “Todo lo que haces es patearlo, en la medida que pasan los meses la cosa se pone complicada”. Por eso, subrayó: “Una vez que uno refinancia para adelante, tiene que haber un cambio en el gasto”.

Desde la óptica del sistema financiero, anticipó un endurecimiento: “Seguramente los bancos lo que van a hacer es bajar el nivel de préstamos a la familia, sobre todo préstamos de consumo”.