El dólar blue cerró sin cambios este lunes 20 de abril y el Banco Central compró dólares

El dólar blue cerró sin cambios este lunes 20 de abril de 2026, en una jornada en la que el mercado también siguió de cerca el resultado de la intervención oficial. En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario.

Además, las reservas internacionales mostraron una baja respecto de la rueda anterior. De esta manera, la autoridad monetaria cerró el día con un stock inferior al informado el viernes 17 de abril.

Dólar blue

El dólar blue cerró sin cambios este lunes 20 de abril. La divisa paralela no registró variaciones respecto al cierre de la jornada anterior.

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1410 y se compró a $1390.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1415,60.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1466,70.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambió a $1461,80 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1820.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1397,09 según el promedio vendedor informado por el Banco Central. En tanto, el dólar oficial se ubicó en $1400 para la venta.

El dólar mayorista se ubicó en $1377,00 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 131 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 44 millones de dólares y cerraron en 45.747 millones de dólares.