Carolina Manucci sobre la crisis del ahorro: “No hay un instrumento que le gane a la inflación”

La dinámica de los instrumentos de inversión en Argentina atraviesa un momento crítico, marcado por tasas de interés que no logran ganarle a la inflación y un creciente desincentivo al ahorro en pesos. En este contexto, la economista Carolina Manucci trazó un diagnóstico contundente sobre la pérdida de atractivo del sistema financiero local.

“Lo que estamos viendo es que todas las tasas de instrumentos empezaron a quedar muy rezagadas, muy por detrás”, afirmó, al tiempo que subrayó que incluso alternativas tradicionales como plazos fijos o billeteras virtuales presentan rendimientos negativos en términos reales.

La situación se agrava tras un reciente salto inflacionario mensual del 3,4%, que rompe una racha de relativa estabilidad. Según Manucci, este cambio altera por completo las expectativas del mercado: “Estamos viendo que realmente las tasas están siendo negativas”, insistió, evidenciando el desfasaje entre inflación y rendimiento.

Tasas en crisis y pérdida de poder adquisitivo

El problema no es solo financiero, sino también estructural. La economista explicó que el deterioro del poder adquisitivo y la ausencia de tasas reales positivas generan un escenario en el que los inversores no encuentran refugio: “No hay un instrumento en el cual diga, bueno, le puedo ganar un poquito a la inflación”.

Además, advirtió que, de mantenerse los niveles actuales, la inflación anualizada podría ubicarse entre el 36% y el 42%, superando ampliamente los rendimientos ofrecidos por instrumentos del Tesoro. Esto obligaría a futuras licitaciones con tasas más altas, en un contexto de creciente incertidumbre.

En este sentido, Manucci alertó sobre un riesgo mayor: “El problema es que realmente caigas en lo que sería una dominancia inflacionaria”, lo que limitaría la capacidad del Gobierno para financiarse y controlar las variables macroeconómicas.

Presión sobre el dólar y falta de inversión

Otro foco de preocupación es la posible reactivación de tensiones cambiarias. La especialista señaló que, ante tasas poco atractivas, los ahorristas podrían volcarse nuevamente al dólar: “La gente va a buscar cobertura como dé lugar”.

Las recientes medidas oficiales, como la eliminación de ciertas restricciones cambiarias, reflejan esta preocupación. A su vez, la brecha entre tipos de cambio y la menor liquidez del sistema alimentan la incertidumbre.

En paralelo, Manucci describió un escenario desalentador para la inversión productiva: “Hoy no tenés margen de dónde decir, bueno, puedo hacer una inversión y acá rinde”. La industria, especialmente, muestra signos de debilidad, con caídas en la actividad y falta de incentivos claros.

Frente a este panorama, la conclusión es clara: “Entonces, ¿qué te queda? Buscar cobertura como de lugar”, resumió la economista, destacando que la dolarización aparece nuevamente como refugio ante la falta de alternativas.

