Cabernet Sauvignon: producción, calidad y desafíos de una cepa clave

La vitivinicultura argentina atraviesa un proceso de transformación marcado por la reducción de superficie cultivada y la diversificación de variedades. En ese contexto, el Cabernet Sauvignon sigue siendo una cepa relevante, aunque lejos del protagonismo del Malbec.

En diálogo con Canal E, el periodista especializado en vinos, José Luis Belluscio contextualizó el escenario actual con datos concretos: “En el año 2025 estamos hablando de 196.220 hectáreas de viñedos”, detalló, y agregó que la superficie total se redujo significativamente en la última década. “Han bajado alrededor de 30.000 hectáreas”, afirmó, en relación con el pico registrado en 2014.

Producción y características del Cabernet Sauvignon

Dentro de ese universo, el Cabernet Sauvignon ocupa un lugar específico. “Tenés 12.300 hectáreas que corresponden a Cabernet Sauvignon, hablás del 6.3% del total en el país”, explicó, destacando su peso relativo dentro del mapa vitivinícola argentino.

El especialista también repasó su origen y versatilidad. “El Cabernet Sauvignon es el hijo de la Cabernet Franc y de la Sauvignon Blanc”, señaló, recordando su nacimiento en la región de Burdeos, Francia. En Argentina, si bien no alcanza la excelencia del Malbec, muestra un gran potencial. “Es una variedad muy plástica… la podés vinificar como vino tinto, rosado e incluso espumante”, subrayó.

Calidad, consumo y posicionamiento en el mercado

Al analizar el vínculo entre precio y calidad, Belluscio fue claro: “Vos no podés evaluar una cepa por el precio y sí por la calidad”, destacando que el valor final depende tanto del trabajo en el viñedo como en la bodega.

En ese sentido, remarcó la importancia del proceso productivo integral. “El vino nace en el viñedo”, sostuvo, enfatizando que sin una buena materia prima es imposible lograr un producto de excelencia. A su vez, advirtió que incluso con una gran uva, una mala elaboración puede arruinar el resultado final.

Respecto al mercado, el Cabernet Sauvignon tiene un rol más limitado frente al Malbec. “Se exporta muy poco”, indicó, precisando que las ventas externas alcanzan unos 68 millones de dólares, muy por debajo del varietal insignia argentino. Según explicó, esto responde a la dificultad de competir con países como Estados Unidos o Chile, donde esta cepa tiene mayor desarrollo.

Por último, Belluscio abordó el potencial de guarda del Cabernet Sauvignon, destacando su capacidad de envejecimiento. “En las grandes cepas… tenés la posibilidad del envejecimiento”, afirmó, aunque aclaró que esto depende de la calidad del proceso y de la crianza en barrica.