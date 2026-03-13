El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón cuestionó el rumbo internacional del Gobierno y acusó a Javier Milei de alinear al país con conflictos globales sin discusión interna. “La irresponsabilidad del gobierno argentino en su lineamiento, que no pasa por el Congreso y que compromete cada vez más recursos argentinos en Medio Oriente, debería llamarnos la atención”, afirmó. “Hay temas que todavía no hemos debatido en la Argentina y los tenemos que debatir”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190),

Esteban Paulón es un político y activista que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Santa Fe, miembro del Partido Socialista. Integra el bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados para el período 2023-2027. Ha sido presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual en Santa Fe.

En el corte, comentábamos que así como Milei ahora está yendo a ayudar a Vox y a sumarse a tratar de ganarle las elecciones a Pedro Sánchez, Esteban está yendo a Barcelona para sumarse a un evento de Pedro Sánchez, en la contracara ideológica de Milei. ¿España logra construir un cinturón sanitario y Argentina no?

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Difícil, porque hoy la dispersión de la política atraviesa a todos los países. Pero sí hay un esfuerzo interesante que Pedro Sánchez entendió: que en clave global puede lograr generar ese cordón de manera local, posicionándose sobre ciertos temas. Es una contra cumbre trumpista y contra la guerra.

Nosotros creo que tenemos que ser claros en esto también. La irresponsabilidad del gobierno argentino en su lineamiento, este que no pasa por el Congreso, que no se debate democráticamente y que compromete cada vez más supuestos recursos y recursos humanos argentinos en la zona de Gaza, en la zona de Medio Oriente, nos tiene que hacer un llamado de atención.

Y la verdad que sumarse a la aventura de Trump, como ha hecho Milei, hablando en términos en primera persona del plural, “vamos a ganar la guerra, los buenos vamos a ganar”, bueno, hay temas que todavía no hemos debatido en Argentina que los tenemos que debatir. Nosotros queremos tener una posición al respecto.

Estos escenarios internacionales nos ayudan a plantear un poco de qué lado uno está, porque tampoco es tan maniquea la realidad mundial, pero sí por lo menos hacia dónde creemos que tiene que ir el mundo: que es un mundo de cooperación y diálogo, y no un mundo que resuelve con la extorsión y el chantaje comercial o con los bombardeos los conflictos entre los países.

Adorni quería estirar su estadía el Nueva York hasta en sábado

Recientemente realizaste el pedido de informe respecto del viaje de la mujer de Adorni en el avión presidencial. Contame un poco qué te impulsó, cómo lo comparaste con otros casos similares en el pasado y cómo creés que va a evolucionar ese pedido de informe.

No es nuevo lo de Adorni llevando a la esposa en el avión presidencial. Lo que sí es nuevo es que un gobierno que sobreactúa esta austeridad, que sobreactúa la lucha contra determinados privilegios, que le está pidiendo a la sociedad argentina un sacrificio enorme en aras de un futuro mejor y que el ajuste lo va a pagar la casta, aparte, la cara más visible de esa retórica es la que se sirve de esos privilegios del Estado. Y que ya no es un tema personal de Adorni.

Cuando sale todo el gabinete a apoyarlo a Adorni ayer, por orden de Karina Milei, de Javier Milei, evidentemente el gobierno argentino está diciendo: “Estamos de acuerdo con esta actitud. Tomá, Adorni, se terminó la lucha contra la casta. Vamos a ver cómo nos servimos de los recursos públicos”. Y lo que podría ser simbólicamente menor, porque ahí hay una discusión, de hecho el propio presidente lo ha planteado en términos del costo marginal, que es discutible, dice: “El avión tiene 39 asientos, van 38, subís uno más, es un costo cero”. Lo que tiene un costo enorme es en relación al contrato que este gobierno y este partido político le propuso a la sociedad, que era justamente sacrificio, sangre, sudor y lágrimas a cambio de un futuro desarrollo, pero el sacrificio lo vamos a hacer todos.

Y claramente, cuando uno lo ve a Manuel Adorni con su familia subir a un avión privado para ir a Punta del Este un fin de semana o llevar a su esposa a un hotel de siete estrellas en la Quinta Avenida de Nueva York, y además interpreta eso como “deslomarse” en un contexto muy complejo económico y social de Argentina, creo que es un tema que lesiona fuertemente este pacto que tenía el gobierno con la sociedad.

La inflación, Adorni y el golpe a la ilusión

Más allá de todas estas consideraciones totalmente plausibles, ¿sentís que además hay algo que atraviesa la interna de la propia Libertad Avanza y sus aliados con el tono crítico que adoptaron parte de los comunicadores que normalmente son muy oficialistas, y al mismo tiempo que quedó herida la figura de Adorni, que era el principal candidato a competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad?

Más allá de las operaciones, la decisión la tomó Adorni porque también el gobierno se victimiza. Adorni decidió subir a la mujer, Adorni decidió, en lugar de tomar un avión de línea, no es una persona que creo que hoy, si tomara un avión de línea a Punta del Este o el buque que cruza el Río de la Plata, tuviera ningún tipo de problema, porque es una persona que hasta ahora se había percibido como una persona del común que hoy está desarrollando una tarea extraordinaria. Entonces, estas actitudes y estas decisiones las toma Adorni. Por supuesto que sobre esto se monta un malestar que hay evidente en una parte del gobierno.

Tácitamente lo que estás diciendo ahí es que probablemente él pensó que si viajaba en un avión de línea o si iba en Buquebus podía pasarle de tener abucheos.

Posiblemente. No lo tengo claro. Será porque uno viene de una familia trabajadora y cuando yo termine mi cargo de diputado vuelvo a mi trabajo. Pero digo, yo no me podría pensar, aunque tuviera el dinero ahorrado, de gastar 4000, 5000 dólares en un pasaje de avión. Uno dice: “Bueno, un viaje de 8 horas, me acomodo como sea”, como tantas veces uno ha viajado un poco apretado. Cuando pensás que lo que te corresponde es subirte al avión privado…

Pero cuando voy con lo de Punta del Este, o sea, el punto sería que si viajás en un avión de línea o en el Buquebus estás expuesto al abucheo, frente a eso lo lógico sería entonces no viajo.

Claro, también. Lo lógico, o sea, no viajo porque esto efectivamente muestra esa contradicción. Pero volviendo a lo que me decías, sí es correcto: el video no llega a los medios de comunicación de la nada ni está colgado en YouTube. El video de Adorni subiendo a un avión privado alguien lo acerca. La información que aparece alguien la filtra.

Claramente hay alguna cuestión que ha quedado lesionado el vínculo entre los dos sectores del gobierno: lo más vinculado a Santiago Caputo y lo vinculado a Karina Milei, que hoy es lo más cercano al presidente, de lo cual forma parte Adorni, y aparece en esto como ciertos vueltos. Lo que pasa es que, por el tipo de actitud de Adorni, por ser el funcionario que más levantaba el dedo poniendo la vara ética, etcétera, es el que más costo político paga. Es el que el costo político más caro paga y compromete incluso su carrera a jefe de Gobierno porteño.

Ayer se comentaba mucho en los medios esta cuestión de que todo el gabinete lo apoyó menos Patricia Bullrich, que retuiteó a Milei y a Karina. Como diciendo: “Apoyo lo que dice el presidente, apoyo lo que dice Karina, no hago un posteo, una publicación propia apoyando a Manuel Adorni”. Y evidentemente esto va a tener consecuencias políticas. Esto es una historia en desarrollo.

Los bienes de Adorni: salieron a la luz detalles del patrimonio del jefe de Gabinete

José Luis Espert empezó de una manera similar: “No pasa nada, no hay delito. Bueno, pasa, pero no es delito. Bueno, podría haber sido delito, pero no lo sabía. Nunca viajé. Bueno, sí viajé”. Reportajes, explicaciones, videos de YouTube, vivos en Instagram. Nada termina de aclarar. La percepción de la sociedad es que hay mucha dificultad para explicar algo que, si hubiera elementos, se explica muy rápidamente. Y en ese sentido aparecen las dudas. Con Espert en su momento fue bajarlo de la lista de candidatos a diputados nacionales. A Adorni le podría pasar lo mismo con la jefatura de Gobierno.

¿Qué pasó con Provincias Unidas? ¿Cómo ves a toda esa cantidad de gobernadores allí junto con el presidente en Nueva York? ¿Sentís que esa especie de tolerancia hasta la primavera es una estrategia pensada por parte de los gobernadores y la posibilidad de reunirse en el futuro de una manera más estrecha, como los tuvo hasta septiembre el año pasado?

Tenemos un gobierno que plantea el debate político y la administración del Estado en términos de una disgregación de la idea de una identidad nacional, donde las provincias terminan en una especie de Juegos del Hambre peleando por los pocos recursos que hay: a ver quién agarra el ATN, a quién le llega la inversión tal.

Y esto lo vemos en la agenda parlamentaria con leyes casi a medida de provincias, como la ley de los glaciares. Lo vemos en la negociación de los adelantos del Tesoro Nacional. Lo vemos en la matriz económica y en las invitaciones y en las omisiones al Argentina Week, ¿porqué fueron solo las provincias que tienen vínculo con el área energética, de minería, gas y petróleo, y no, por ejemplo, varias de las provincias que tienen actividad agropecuaria? Provincia de Santa Fe, por ejemplo, ya no fue invitada. Y Llaryora tampoco.

Llaryora estaba en una agenda paralela que armó AmCham y, como estaba en Nueva York, un día apareció. Pero la verdad es que hubo una omisión llamativa de las provincias que aportan entre las dos el 17% del PIB de Argentina. Estamos hablando de dos provincias que representan la mayor cantidad de dólares por exportaciones, hasta tanto esto sea reemplazado por las exportaciones energéticas. Sigue siendo la Pampa, el centro del país junto con la provincia de Buenos Aires, los mayores exportadores.

El presidente Milei y su hermana Karina publicaron mensajes de apoyo a Manuel Adorni

Entonces hay una idea de que las provincias compitan entre sí por el favor del presidente, por el favor del soberano. Y esto hace que muchas veces, cuando uno piensa en un proyecto de oposición, de alternativa, más que oposición al proyecto de Javier Milei, cueste, porque cuesta generar la visión nacional. O sea, ¿qué proyecto de país podés tener o podés armar si estás pensando en cómo llegás a desactivar el problema salarial que tenés con la policía, con la educación o con los empleos públicos?

Esto le ha servido, ha sido útil al gobierno. Nosotros en Provincias Unidas hacemos un esfuerzo enorme porque, si bien Córdoba y Santa Fe tienen dos desempeños paralelos y a nivel político están ubicados en lugares similares, también hemos ampliado el diálogo e intentamos hablar con otras provincias que tal vez hoy están en una dependencia mayor del gobierno nacional.

Pero creo que la tarea es convencer de que lo que hay que plantear es una alternativa para el país, que tiene que ser una alternativa nítida, que tiene que tener un modelo productivo y que creo que va a ser exitosa si logramos construir la propuesta.

Si nosotros nos quedamos como oposición, y ahí no hablo solo de Provincias Unidas, sino de las distintas oposiciones, más duras, más cercanas, de todo tipo que hay en el Congreso, si nosotros no empezamos a pensar una agenda común, en la sola respuesta a la iniciativa del gobierno vamos a perder todas las votaciones. Lo que se vio en extraordinarias se va a extender siempre.

El momento en que nosotros logramos tomar iniciativa y dar respuesta a demandas concretas de la sociedad, discapacidad, universidades, Garrahan, fue cuando tomamos iniciativa y tomamos propuestas. Teníamos proyectos con diferencias, logramos casi la sanción de una ley para un nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, logramos rechazar decretos delegados que desarmaban el INTA, el INTI y los institutos de la cultura por sobre lo que la ley bases le había otorgado como potestad al presidente.

RM/LT