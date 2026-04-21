El dólar blue cerró sin cambios este martes 21 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 32 millones de dólares. De esta manera, el Banco Central cerró la jornada con un total de 45.779 millones de dólares.

El dólar blue cerró sin cambios este martes 21 de abril. La divisa paralela no registró variaciones respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1410 y se compró a $1390.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.416,30.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.468,60.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambió a $1.465,90 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.820.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.400,594 según el promedio vendedor informado por el Banco Central, y el dólar oficial se ubicó en $1.400 para la venta.

El dólar mayorista se ubicó en $1.377 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 235 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 32 millones de dólares y cerraron en 45.779 millones de dólares.