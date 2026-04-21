Claves para acceder a un crédito hipotecario: cómo construir un buen historial financiero

En un contexto donde acceder a la vivienda propia resulta cada vez más desafiante, el sistema financiero endurece sus criterios de evaluación. Según explicó la especialista, Elisabet Piacentini, construir un perfil crediticio sólido es clave para aumentar las probabilidades de aprobación. En ese sentido, advirtió: “La banca ya no tengo tarjeta, no tengo préstamos, también está malo porque allí no nos pueden evaluar, no nos pueden calificar”.

Lejos de lo que muchos creen, no tener antecedentes financieros no es necesariamente positivo. Por el contrario, contar con un historial —aunque sea moderado— puede jugar a favor. “Hay que tener tarjeta con algún límite, si queremos más moderado, sacar un crédito cada tanto y pagarlo bien, bueno, esto nos va sumando credibilidad”, sostuvo.

El impacto del comportamiento reciente en el scoring

Uno de los puntos más relevantes es el análisis del comportamiento reciente del solicitante. Los bancos no solo observan el historial general, sino también las acciones de los últimos meses. En ese sentido, Piacentini remarcó: “Si vos estuviste como desesperado tratando de calificar y sacar préstamos, eso tampoco está bien visto y no lo toman bien para el scoring”.

Este aspecto cobra especial relevancia cuando se busca un crédito hipotecario. La acumulación de préstamos personales o el uso intensivo de financiamiento en billeteras virtuales puede ser interpretado como una señal de sobreendeudamiento. “Significa que estuviste como sobre endeudándote y luego no vas a poder pagar esa cuota de crédito hipotecario”, explicó.

Además, el uso de la tarjeta de crédito también influye en la evaluación. Mantener un nivel de consumo equilibrado es fundamental: “Si de la tarjeta estás usando el 95% también es un riesgo, si estás usando el 30-40% del límite que te da la tarjeta, estás ahí sumando puntos para tu historia”.

Qué factores aumentan las chances de aprobación

A la hora de analizar la aprobación de créditos, los números son contundentes: “Se otorgan aproximadamente 2” de cada 10 solicitudes, indicó la especialista. Esto refleja la rigurosidad de las entidades financieras.

Entre los factores que mejoran significativamente las posibilidades, se destaca la relación con el banco. “Tienen siempre más beneficios para sacar créditos los que tienen un recibo de sueldo y piden el crédito hipotecario en el mismo banco donde tienen acreditado el sueldo”, detalló. Esto no solo aumenta las probabilidades de aprobación, sino que también permite acceder a tasas más bajas.

Otro recurso disponible es la posibilidad de sumar ingresos familiares para calificar. “En algunos bancos te permiten sumar hasta cuatro ingresos para poder calificar y poder tener una cuota adecuada”, señaló. Sin embargo, advirtió sobre el uso responsable de esta herramienta, ya que el compromiso de pago recae finalmente en el titular del crédito.