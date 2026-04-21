Guillermo Fasaano sobre la industria textil: “Esta situación es insostenible”

La industria textil argentina suma una nueva señal de alarma tras la presentación de Textilana a concurso de acreedores, un caso que refleja el deterioro general del sector. Guillermo Fassano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, fue contundente: “nosotros venimos diciendo hace un año que esta situación es insostenible”.

El dirigente destacó el carácter emblemático de la empresa afectada y explicó que su decisión responde a una lógica estrictamente económica. “Cuando se vende, se agrandan, y cuando cae la demanda, se achican”, señaló, remarcando que la falta de recuperación del consumo terminó forzando la medida.

Para Fassano, este caso no es aislado, sino un síntoma claro de la crisis que atraviesan las pymes textiles. “Es una señal clarísima de cómo está la situación”, afirmó, al tiempo que advirtió que muchas empresas más pequeñas sobreviven por factores emocionales o de inercia, pero enfrentan el mismo escenario adverso.

Caída del consumo y sistema financiero en crisis

Uno de los ejes centrales del problema es la caída del poder adquisitivo. “Tenemos que señalar a una percepción de la gente de sueldos e ingresos que no alcanzan”, explicó, lo que impacta directamente en la demanda de productos textiles.

A esto se suma un factor clave: el acceso al crédito. Fassano fue categórico al describir el panorama actual: “hoy no tenemos crédito, el sistema financiero es destructivo de la producción”. Las altas tasas de interés, que pueden alcanzar niveles del 180% anual en tarjetas, desalientan el consumo y complican aún más la actividad.

El resultado es un círculo vicioso donde la falta de financiamiento y la caída del consumo se retroalimentan. “Es imposible consumir algo que uno puede llegar a prescindir con tasas del 180% anual”, subrayó.

Competencia externa y problemas estructurales

Más allá de la coyuntura, Fassano puso el foco en cuestiones estructurales que afectan al sector desde hace años. “No se puede sobrevivir a los problemas estructurales”, afirmó, enumerando factores como la alta carga impositiva, la burocracia y la falta de políticas de apoyo a las pymes.

En este contexto, también cuestionó la apertura a productos importados. “Es una pena que se le regale el mercado interno”, expresó, en referencia a la reducción de impuestos a productos extranjeros, lo que perjudica a la producción nacional.

A pesar de este escenario, el dirigente descartó una desaparición total de la industria, aunque sí anticipó una reconversión. “El pullover marplatense no va a desaparecer porque tiene una calidad internacional”, sostuvo, aunque aclaró que el sector deberá adaptarse a nuevos nichos y formas de comercialización.

Sin embargo, el panorama inmediato sigue siendo complejo. Cierres recientes de empresas históricas y la posibilidad de nuevas bajas reflejan la gravedad del momento. “Se ha transformado en un desbande”, advirtió Fassano sobre la evolución de la crisis en el último año.

