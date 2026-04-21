Roberto Bacman: “La gente no tiene expectativas de cambios al mediano y corto plazo”

El Gobierno nacional enfrenta un escenario complejo que combina deterioro económico, desgaste político y conflictos internos. Según explicó Roberto Bacman, analista político, la situación actual no es coyuntural sino acumulativa: “esto ya tiene un mes, ha empezado hace un mes esta crisis, digamos, para el gobierno”. El analista detalló que el punto de inflexión fue la caída progresiva en la imagen presidencial y en la aprobación de la gestión.

El factor central detrás de este deterioro es, según Bacman, la economía. “Este descenso, en un primer lugar, fue impulsado básicamente por lo que yo considero que es su principal problema, que es la economía”, afirmó. La percepción social juega un rol clave: salarios que no alcanzan, pérdida de confianza y una creciente falta de expectativas a corto y mediano plazo. “La gente no tiene expectativas de cambios al mediano y corto plazo”, subrayó, marcando uno de los puntos más sensibles del clima social actual.

Economía y expectativas: el núcleo del malestar

El análisis también pone el foco en indicadores que reflejan el humor social. Bacman señaló que, más allá de algunos datos positivos como la inflación, el impacto cotidiano sigue siendo negativo. “Tenemos que señalar a una percepción de la gente de sueldos e ingresos que no alcanzan”, explicó, remarcando que el problema no es solo técnico sino profundamente social.

En este contexto, el Gobierno mantiene su rumbo sin cambios. “Lo que hace Milei, y sobre todo su ministro de Economía, es ratificar con firmeza el rumbo”, indicó. Sin embargo, esta postura no logra revertir la caída en la confianza ni mejorar las expectativas, lo que alimenta la incertidumbre.

Interna política y desgaste del discurso

A la crisis económica se suma un nuevo frente: la política. Bacman advirtió que el oficialismo enfrenta por primera vez una interna visible. “La interna del oficialismo está al rojo vivo”, sostuvo, describiendo un escenario de disputas de poder y tensiones dentro del propio Gobierno.

El analista también remarcó el impacto de los casos de corrupción en la narrativa oficial. “Este contrato está muy internalizado, pero resulta que cuando empiezan a aparecer tres casos de corrupción... le está haciendo mucho daño al gobierno”, afirmó, en referencia al discurso anticasta que fue clave en el triunfo electoral.

Además, cuestionó ciertas decisiones y exposiciones del Presidente en el plano internacional. “¿Qué puede pensar el presidente que se pone a cantar en Israel?”, planteó de forma crítica, vinculando estas acciones con una desconexión respecto de los problemas locales.

En paralelo, Bacman observó movimientos en la oposición, especialmente en el peronismo, aunque aún sin consolidar una alternativa clara. “El peronismo necesita varios pasos para lograr esa unidad”, explicó, destacando la necesidad de internas y de un programa político definido

