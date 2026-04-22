Proponen urbanizar la Villa 31 con torres y sumar hasta 300.000 propietarios

El debate sobre el futuro de los barrios populares volvió a escena con una propuesta concreta para urbanizar la Villa 31, ubicada en Retiro. El desarrollador inmobiliario Juan Manuel Tapiola presentó un plan que busca combinar integración social y negocio privado, sin impacto en el gasto público.

El empresario explicó la dimensión del proyecto: “Es una villa de 74 manzanas, o sea, podría ser un barrio en sí mismo”, y planteó una reconfiguración profunda del espacio urbano. Según detalló, la iniciativa contempla concentrar a los actuales habitantes en sectores específicos y liberar suelo para nuevos desarrollos.

En ese sentido, sostuvo: “Si yo separo 10 manzanas de las 74… me entran 40.000 habitantes, que es la totalidad de los habitantes de la Villa 31”, mediante torres de alta densidad. Esto permitiría avanzar sobre el resto del terreno con proyectos inmobiliarios a largo plazo.

Integración urbana y oportunidad económica

Tapiola destacó el potencial económico de la zona: “Estamos hablando del barrio de Retiro… es una zona que objetivamente vale 2.500 a 3.000 dólares el metro”, lo que convertiría al proyecto en altamente atractivo para inversores.

El modelo propuesto, según explicó, permitiría ampliar el acceso a la vivienda: “Permitiría a 200.000 o 300.000 personas poder comprar una propiedad en una zona que es realmente una buena zona”. Además, remarcó que se trata de una solución financiada por el sector privado: “Sin tocar los impuestos de los argentinos”.

El desarrollador también puso el foco en el impacto social: “Podríamos transformar una villa que es inútil, en un lugar valioso”, generando inclusión a partir de la propiedad formal y el desarrollo urbano.

Obstáculos legales y falta de decisión política

Sin embargo, el proyecto enfrenta importantes limitaciones. Tapiola explicó que el principal obstáculo es jurídico: “Muchos ya tienen su legítimo derecho de propiedad”, lo que impide desalojos masivos o reubicaciones forzadas.

Además, subrayó la necesidad de soluciones realistas: “Vos no podés estar moviendo a la gente como querés, tenés que plantearles una solución en la zona”, considerando que la mayoría de los habitantes trabaja y tiene su vida consolidada en el área.

Otro punto clave es la percepción social y el proceso de transformación: “Esto es un proceso… no es que de la noche a la mañana se transforma”, afirmó, destacando que el cambio urbano y cultural requiere tiempo.

Finalmente, cuestionó la falta de impulso político: “Tengo la sensación que a nivel nacional no hay el más mínimo interés”, y advirtió que, aunque a nivel local hay algunas acciones, no está claro si existe una voluntad real de avanzar en soluciones estructurales.

Para Tapiola, la Villa 31 representa una oportunidad única: “Es el más fácil de resolver de mercado”, debido al alto valor del suelo. Sin embargo, el desafío sigue siendo político y social, más que técnico o económico.

