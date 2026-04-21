"¿Cuánto es lo correcto? ¿cuánto queda bien?": Manuel Adorni frente al diezmo y la velocidad meme argentina

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistió este martes a la misa en homenaje al Papa Francisco, a un año de su muerte, y —como indica el ritual— tuvo que poner plata en el diezmo. Las cámaras estaban ahí, y como suele pasar, la foto viajó a las redes sociales en segundos y se convirtió en materia prima para la fabricación de memes.

Con el contexto judicial que arrastra el funcionario, el momento duró segundos en la iglesia, pero horas en Internet: Argentina hace lo suyo, convierte una escena solemne de fe en memes.

La foto es simple, pero no perdona. Adorni, billete en mano, mira hacia abajo como quien debe rendir un examen sorpresa. El que no conoce los detalles del clásico rito católico, podrían hacerse las mismas preguntas: ¿cuánto es lo correcto? ¿cuánto queda bien? ¿cuánto es demasiado? El cuerpo lo dice todo: un leve freno, una micro duda, ese instante en el que uno quisiera que nadie esté mirando, pero están todos.

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La mano que paga: el diezmo de Manuel Adorni no pasó desapercibido y se convirtió en materia prima para fabricar memes

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La incomodidad fina, la que no grita pero se nota. No es torpeza: es cálculo en vivo. El diezmo, que suele pasar en modo automático, se convierte en escena pública. Y en ese pasaje, Adorni queda en ese lugar incómodo que todos conocen pero pocos viven con zoom.

Pero la verdadera joya está al costado: Martín Menem. Su cara es un universo paralelo. No hace nada, pero dice todo. Si Adorni duda, Menem acompaña en silencio, pero con subtítulos: “¿por qué a mi?” y “esto no marcha acorde al plan”.

El diezmo de Manuel Adorni: Martín Menem acompaña en silencio, pero con subtítulos

Ambos funcionarios de La Libertad Avanza lograron crear algo cinematográfico: uno ejecuta, el otro reacciona, y la escena se completa sola. No hace falta audio. No hace falta contexto. Con eso alcanza para que las redes hagan su magia: capturar, recortar, exagerar y devolver el momento convertido en comedia nacional.

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La política también se juega ahí: en el gesto mínimo, en la cara a tiempo —o destiempo—, y en el frame justo.

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