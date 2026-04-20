Manuel Adorni puso en venta su departamento en La Plata y pide US$95.000 en medio de la causa por su patrimonio

Manuel Adorni puso en venta el departamento que tiene en la ciudad de La Plata en medio de la investigación judicial que analiza su evolución patrimonial. La propiedad está ubicada en la calle 48, entre 6 y 7, y se ofrece por 95.000 dólares.

La venta aparece en un momento clave. Según se desprende de la causa, antes de noviembre el jefe de Gabinete debe pagar US$270.000 a cuatro mujeres acreedoras, entre ellas jubiladas y policías que declararon como testigos en el expediente.

Cómo es el departamento que Adorni puso en venta

El funcionario sumó en los últimos meses un semipiso en Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz, pero no se desprendió previamente de esta propiedad en La Plata ni del departamento de cuatro ambientes que tiene en Parque Chacabuco. Esa situación forma parte de las averiguaciones que lleva adelante la Justicia federal.

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La inmobiliaria dijo que el departamento de Adorni de la calle Miro se pudo haber vendido a 345.000 dólares

El inmueble platense es un departamento de tres ambientes ubicado en el cuarto piso del edificio, con vista al frente. Según la publicación de la inmobiliaria, tiene 98 metros cuadrados cubiertos, tres dormitorios, un baño principal con bañera e hidromasaje y otros dos baños más pequeños, uno de ellos con ducha.

Aunque el edificio tiene cerca de 50 años, desde la inmobiliaria remarcan que el departamento está en muy buen estado de conservación y sin problemas de humedad ni roturas visibles. La propiedad figura publicada en la firma Century 21.

En su declaración jurada de 2024, Adorni informó que ese departamento fue recibido como una donación en junio de 2016, presuntamente como parte de una herencia familiar. En ese documento también declaró que posee el 100% del inmueble.

La causa judicial que investiga su crecimiento patrimonial

La causa judicial avanza en Comodoro Py bajo la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, que busca determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario coincide con sus ingresos declarados. Uno de los puntos principales está puesto sobre el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito.

Según el expediente, Adorni accedió a esa propiedad con un pago inicial de 30.000 dólares en efectivo y una financiación de otros 200.000 dólares, a pagar en un año y sin intereses, otorgada por dos jubiladas que eran dueñas del inmueble.

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Esta semana declararon como testigos Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, responsables de la inmobiliaria que había vendido ese departamento a las jubiladas. También fue citado Pablo Martín Feijoo, empresario del rubro inmobiliario, amigo de Adorni e hijo de una de las mujeres involucradas en la operación.

Las pruebas que analiza la Justicia

Los investigadores creen que Feijoo tuvo un rol importante en esa compra. Según la causa, primero reservó el inmueble, luego habría impulsado su refacción y finalmente se lo vendió al jefe de Gabinete. Incluso visitó Casa Rosada un mes antes de cerrar la operación, en octubre de 2025.

Además, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de seis mujeres señaladas como prestamistas o acreedoras. La fiscalía también intenta sumar chats y registros de llamadas para reconstruir el circuito financiero.

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Otra pieza importante es la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en varias de las operaciones. Bajo juramento, dijo conocer a Adorni desde hace más de 25 años y aseguró que fue ella quien acercó a las partes para concretar préstamos vinculados a otra compra inmobiliaria en Exaltación de la Cruz.

Mientras la investigación sigue sumando testimonios y pruebas, el departamento de La Plata ya está en el mercado. La gran pregunta ahora es si esa venta alcanzará para cubrir parte de las deudas que vencen en noviembre.

LB/ML