La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, toma ritmo en los tribunales federales de Comodoro Py, donde a lo largo de la semana se desplegará una serie de declaraciones testimoniales clave. El fiscal Gerardo Pollicita intenta seguir el rastro del dinero vinculado a la compra de tres inmuebles y a las refacciones de alto costo en uno de ellos, en el marco de sospechas por posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.

La agenda arranca este lunes 20 de abril con la citación a los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán declarar sobre la operación de compra de un departamento ubicado en Caballito. En este tramo, la fiscalía analiza los boletos de compraventa ya incorporados al expediente para establecer el valor real de la transacción y las condiciones en que se encontraba la propiedad al momento de la adquisición.

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El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo, convocado a partir del testimonio de la escribana interviniente, quien lo señaló como intermediario entre Adorni y dos jubiladas que le habrían otorgado una hipoteca privada por 200.000 dólares. El objetivo es esclarecer por qué ambas mujeres, que afirmaron no conocer al funcionario, terminaron financiando la operación a través de un tercero.

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La pesquisa también abarca una vivienda en el country en Exaltación de la Cruz. Para el viernes 24 de abril está prevista la declaración del constructor Matías Tabar, responsable de las obras en el lote 380. El fiscal le solicitó que aporte presupuestos, facturación y registros de comunicaciones —incluidos mensajes de WhatsApp— para determinar quién afrontó los costos de las reformas y si esos montos se condicen con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

En paralelo, la Justicia busca contrastar los valores de mercado de las propiedades con los consignados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Según fuentes judiciales, también se requirió información sobre el pago de una cuota de ingreso al barrio privado, estimada en 5.000 dólares, y expensas cercanas a los 700.000 pesos, que figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

El cronograma de declaraciones se completará el lunes 27, cuando está previsto que brinde testimonio Juan Cosentino, quien participó en la venta de la propiedad ubicada en el country.

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