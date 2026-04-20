Oscar Atienza: "Todas las enfermedades evitables por vacuna están todas en aumento"

El magíster en Salud Pública, Oscar Atienza, denunció que la cobertura de vacunación cayó drásticamente y responsabilizó a la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por las presuntas fallas logísticas que impiden la llegada de dosis esenciales.

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Vacunas en Argentina

"No están llegando, están en falta. Ya lleva bastante tiempo esta situación, no es una situación nueva que se esté dando ahora. Ahora se ha acentuado un poquito. No se olviden que la Argentina se salió de la OMS. Estas vacunas se compran siempre a través de la OMS”, explicó el profesional.



“Si la Argentina no está, ya no es prioridad la Argentina en esto. Entonces, lo que se está produciendo allí es un problema logístico en la obtención de las vacunas", agregó en declaraciones al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Además señaló que hubo “una baja en lo que es la cobertura de vacunación en la Argentina”, que “tuvo siempre una tasa de vacunación por encima del 85%”.

“En el 2024, el primer año de gobierno de Milei bajó el 46. Se calcula que en este momento debe estar por debajo del 20% la tasa de cobertura para, por ejemplo, vacuna triple viral y la triple bacteriana que se colocan a los 5 años. Es decir, que de cada 10 niños hay ocho que no están vacunados", precisó.

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"Enfermedades evitables por vacuna en aumento"

"Todas las enfermedades evitables por vacuna están todas en aumento. Sarampión, la varicela, tenemos la tos convulsa, por ejemplo, las hepatitis A, B, C, la hepatitis C. Casi todas estas enfermedades que están relacionadas con la tasa de vacunación están todas en aumento en el Boletín Epidemiológico nacional que emite el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Así es que ellos deberían deben estar al tanto de esta información".

De manera complementaria, el experto alertó sobre la reaparición de cuadros clínicos que remiten a épocas pasadas. Sobre este punto, Atienza subrayó con preocupación: "Hay, no solo esto, saliéndonos un poco del tema enfermedades como la tuberculosis, sífilis, la lepra, la viruela, están en aumento, son enfermedades de la Edad Media y que en la Argentina ya habían sido erradicadas".

Por último el docente universitario se refirió a las tensiones políticas y a las críticas recibidas por parte de organismos gubernamentales tras difundir estos datos sanitarios. Al respecto del conflicto con la Oficinas de Comunicación Oficial, Atienza manifestó: "Al primero que le dedicaron un tuit fue a mí. Me trataron de terrorista sanitario. Así que no me sorprende nada de la oficina esa de persecución ideológica que han generado en el gobierno de Milei. En este caso tiene razón (Liliana) Montero. Esa oficina se dedica a defender cuestiones que son indefendibles. Yo me dedico a leer el Boletín Epidemiológico Nacional y darle esta información y ellos dijeron que yo sembraba el terror sanitario”.

“Ese fue el término y nada, toda esta información que yo le estoy dando ahora, se puede ir y buscar en el Boletín Epidemiológico que está allí. Los datos sanitarios de este país, la verdad que son alarmantes. Nunca en la vida hemos tenido tantos indicadores sanitarios malos, malos, como estamos teniendo en este momento", concluyó.