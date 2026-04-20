“Era un chico lleno de vida”: el recuerdo del profesor de kickboxing de Braian Zárate tras la tragedia en el Rally Sudamericano

La muerte de Braian Zárate durante el rally generó conmoción entre quienes lo conocían. Uno de ellos es Marcos Mendieta, su profesor de kickboxing, quien aseguró que todavía no salen del estupor por lo ocurrido.

"Estamos todavía helados con lo que pasó. No teníamos previsto que le iba a pasar esto", expresó Mendieta a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Zárate tenía 25 años y entrenaba desde hacía aproximadamente tres años en la escuela de kickboxing que funciona en Alta Alberdi, cerca de Villa Páez. Allí, según contó su instructor, no sólo era un alumno más, sino parte de un grupo unido que compartía entrenamientos y actividades fuera del gimnasio.

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El profesor relató que el sábado habían participado de un torneo de kickboxing en el Polideportivo Cerutti. Braian, como en otras ocasiones, acompañó al grupo y celebró los resultados. "Esa noche mandó un video y una foto comiendo asado en el rally. Ahí nos dimos cuenta que estaba allá", recordó.

Horas después, la noticia del accidente llegó a través de un amigo de la infancia del joven. "El domingo a la mañana nos avisaron y quedamos todos helados. Empezamos a averiguar si era verdad y lamentablemente sí", contó Mendieta.

El instructor destacó el perfil de Zárate y lo definió como una persona muy activa y sociable. "Era un chico lleno de vida, con ganas de vivir, con ganas de estar siempre activo", aseguró.

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Según relató, además del kickboxing, compartía partidos de fútbol, salidas con amigos y reuniones sociales. "Si no salía a bailar, se juntaba a comer asado, jugaba al fútbol, al pádel. Era un chico trabajador y muy activo", agregó.

Clases suspendidas y despedida

El impacto de la noticia también alcanzó al grupo de entrenamiento. Mendieta confirmó que decidieron suspender las clases para poder asistir al velorio. "Hoy no vamos a dar la clase porque estamos esperando que nos avisen dónde es el velorio para ir todos juntos desde la escuela a despedirlo", explicó.

La muerte de Zárate se suma a la conmoción generada por el accidente ocurrido durante el rally, que dejó una fuerte marca entre amigos, familiares y quienes compartían su rutina diaria.