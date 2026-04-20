Tragedia en el Rally de Córdoba: “Se puede evitar, pero no podés tener un policía en cada curva”

Un espectador murió este fin de semana durante el Rally Sudamericano luego de que el auto conducido por Didier Arias y Héctor Nunes se despistara en el tramo Giulio Cesare. El accidente ocurrió en medio de una gran concurrencia de público y generó cuestionamientos sobre la seguridad del evento, los controles previos y la ubicación de los espectadores en zonas de riesgo.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el periodista especializado en automovilismo Rodolfo Butta sostuvo que el desenlace no era inevitable y apuntó directamente a la ubicación del público como uno de los factores determinantes. "Viendo las imágenes y con la experiencia de tantos años, te diría que este en particular sí se podría haber evitado porque ahí la gente estaba mal ubicada", afirmó.

El especialista explicó que, si bien el rally implica riesgos inherentes, la organización debe trabajar para reducirlos al máximo, especialmente en eventos con alta convocatoria. "El automovilismo es un deporte de riesgo donde en ningún lugar podés decir que estás 100% seguro, aun en los lugares más insólitos", señaló. Sin embargo, remarcó que eso no implica resignar controles: "Que se pueden minimizar riesgos, eso también es una premisa que debe estar siempre dentro del automovilismo".

Según Butta, las imágenes previas al accidente ya mostraban situaciones que anticipaban un escenario peligroso. "Si vos veías la cámara a bordo de ese tramo que había pasado minutos antes, veías, lamentablemente, que era uno de los sectores donde la gente no estaba bien ubicada", explicó.

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Además, indicó que algunos espectadores se encontraban incluso en sectores señalizados como no habilitados. "Había sectores donde inclusive había cinta roja y la gente estaba en los lugares donde sabés que no podés estar porque están delimitados", sostuvo.

El periodista también cuestionó la magnitud de los controles, considerando la cantidad de personas presentes en el tramo. "Para semejante cantidad de gente, los veedores de seguridad sí o sí deberían haber trabajado desde el aire", planteó, en referencia a la posibilidad de utilizar drones o helicópteros para supervisar la ubicación del público.

Cómo funcionan los controles antes de cada tramo

Butta explicó que antes del inicio de la competencia circulan vehículos de seguridad —conocidos como triple cero, doble cero y cero— que verifican las condiciones del recorrido. "Son quienes van haciendo la recorrida previa para habilitar el tramo y dar el 'okay' para decir que se puede correr", detalló.

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Sin embargo, también señaló que entre ese control y el paso de los autos de competencia pueden producirse cambios en la ubicación del público. "Uno puede pensar que cuando pasaron esos autos la gente estaba bien ubicada, pero después, cuando pasa el tiempo, la gente se mueve", explicó.

A su vez, el accidente ocurre en un contexto particularmente sensible para Córdoba, que busca recuperar una fecha del Campeonato Mundial de Rally. "Este resultado no fue bueno", advirtió Butta.

Según explicó, la evaluación de seguridad es uno de los factores centrales para la FIA al momento de definir sedes internacionales. "No suma, claramente no suma", agregó.