Facundo Macarrón: “Queremos que los fiscales sean destituidos por dejar la causa impune”

En vísperas de un proceso de juicio político inédito en Córdoba a tres fiscales de Instrucción por negligencia grave y mal desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, el hijo de la víctima explicó el motivo que impulsó la presentación ante el Jury.

Facundo Macarrón -quien estuvo imputado durante años como presunto autor del matricidio- opinó que la pesquisa sesgada de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro evitó el pronto esclarecimiento del homicidio.

“Desde el ´perejilazo´ tras la detención del pintor Gastón Zárate parece que hubo una decisión de no investigar a los trabajadores”, señaló en declaraciones al periodista Miguel Clariá, en Cadena 3.

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El Jury es “parte de la justicia que queremos lograr, queremos que sean destituidos los tres fiscales por haber dejado la causa impune y al borde de la prescripción”, subrayó.

El paso de los años hace que, aún con un ADN positivo que coloca como principal sospechoso de abuso sexual y homicidio al parquetista Roberto Bárzola, por el momento no prospera la investigación en su contra. La situación espera definiciones del Tribunal Superior de Justicia, hasta donde llegó la familia Macarrón aduciendo que no pudieron participar como querellantes mientras Facundo y el viudo, Marcelo Macarrón, estuvieron imputados por el homicidio.

Nora Dalmasso fue asesinada en su casa del barrio Villa Golf de Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006.

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Una batalla legal por la prescripción

“Con mi padre no pudimos ejercer el derecho de las víctimas. Se nos atacó con hipótesis absurdas”, explicó.

La discusión jurídica no es menor. Hace pocos meses la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en forma tajante y dijo que en Argentina no hay delitos imprescriptibles, salvo los de lesa humanidad. Lo hizo en un caso donde quedaron impunes abusos sexuales a menores de edad.

Facundo Macarrón profundizó los argumentos sobre la presunta negligencia de los fiscales. “Desde el 2010 todos tuvieron un ADN completo -lo identificó el FBI- y no usaron ningún tipo de método” para determinar a quién pertenecía.

En efecto, nunca se supo a quien pertenecía hasta hace dos años.

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Reivindicó la tarea del fiscal de Instrucción que actuó en último lugar, Pablo Jávega: "Decidió tomar muestras a todos los que rodearon a mi mamá antes y después del crimen"

“Era más simple que las hipótesis descabelladas que trabajaron”, agregó y precisó: “Barzola conoció a mi mama dos días antes, supo que estaba sola, la violó y la mató. Era mucho muy simple de resolver". En un caso así con la prueba que había "en dos meses este tipo tendría que haber estado preso y hoy cumpliendo la condena. Y estamos haciendo un jury”.