Conflicto docente: tensión y disturbios en la UEPC durante la votación

En una jornada marcada por la tensión, se registraron incidentes este lunes al mediodía frente al recinto donde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) votaba la propuesta salarial del Gobierno. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, mientras crece la expectativa por la definición del conflicto docente.

El episodio se produjo cuando un grupo de entre 50 y 150 personas de la delegación Capital intentó derribar el vallado de seguridad e ingresar al lugar. Ante esa situación, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y armas no letales para dispersar a los manifestantes.

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En paralelo, desde el gremio confirmaron que la resolución dependerá de la asamblea provincial. “Va a ser parte de lo que se decide hoy en la Asamblea, más allá de lo que uno quiera”, explicó Darío Ricardo, secretario de Coordinación Gremial, en diálogo con Punto a Punto Radio. El dirigente señaló que el escenario está dividido. “Hoy tenemos un panorama: 14 departamentos traen una aceptación y 12 no”, indicó.

Entre los principales reclamos, mencionó mejoras para jubilados, devolución de días de paro y ajustes vinculados a la inflación. “Creemos que la salida está, es responsabilidad del gobierno tomarla”, sostuvo, y agregó que los puntos en discusión “son totalmente accesibles”.

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Ricardo también se refirió al clima dentro del sistema educativo. “Queremos estar en la escuela, bastante problemas tenemos: denuncias, amenazas, pintadas, está bastante conflictiva la cuestión”, afirmó.

Respecto a lo que puede suceder si la propuesta es rechazada, advirtió que el conflicto podría escalar. “Ratificaríamos las medidas de 72 horas de paro que ya están votadas”, señaló, y no descartó que el Ejecutivo avance por decreto: “Es una potestad del gobierno”.

La asamblea comenzó a las 11 y se espera que la definición se conozca durante la tarde. Mientras tanto, el conflicto docente suma tensión en las calles y mantiene en vilo a la comunidad educativa.