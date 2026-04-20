Talleres, a un paso de los octavos y sin depender de nadie

La lluvia, domingo, emociones, goles, un resultadazo. Cuántos condimentos dejó el último triunfo de Talleres para sus hinchas. Es que el 'Matador' quedó frente a una oportunidad concreta para resolver su destino en el Torneo Apertura.

El elenco de barrio Jardín llegar+a fortalecido a la próxima fecha tras el 2-0 sobre Riestra y ahora apunta a un cruce exigente: este sábado a las 17 recibirá a Estudiantes de La Plata, por la jornada 16 de la Zona A.

En el último partido, el conjunto dirigido por Carlos Tevez se impuso con autoridad. Marcaron Ronaldo Martínez y Augusto Schott. El delantero paraguayo valoró el resultado por encima de lo individual: aseguró que su gol suma, pero que lo central es el triunfo del equipo.

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Talleres depende de sí mismo para meterse en los octavos de final. Suma 24 puntos y, si vence al 'Pincha', alcanzará una diferencia imposible de recortar para sus perseguidores directos.

Unión y Defensa y Justicia, ambos con 19 unidades, quedarían sin chances de alcanzarlo aun cuando el elenco que conduce Tevez pierda en la última jornada. Con solo tres puntos en juego después de esta fecha, la brecha sería definitiva.

Este escenario no requiere mirar otros resultados. Lo que hagan Lanús, que tiene 22, o San Lorenzo, con 18, no condiciona el objetivo principal si Talleres cumple con su parte.

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De cara al duelo del sábado frente a Estudiantes, Tevez recupera piezas importantes. Martín Río dejó atrás un desgarro, Timoteo Chamorro superó un problema en el hombro y Bruno Barticciotto volvió a sumar minutos tras su lesión.

Sin embargo, no todo es positivo: Augusto Schott, una de las figuras del equipo, deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.