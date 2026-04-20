Adiós a Brandoni: “Fue un aprendizaje increíble”, el recuerdo de Pablo Sittoni

El fallecimiento de Luis Brandoni generó una fuerte repercusión en el ámbito artístico y político argentino. El actor, dirigente y exdiputado murió a los 86 años, dejando una extensa trayectoria en cine, televisión y especialmente en el teatro, disciplina que, según quienes lo conocieron, consideraba el corazón de su carrera.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el productor Pablo Sittoni recordó con emoción su vínculo con Brandoni. Contó que su admiración por él comenzó desde temprano, al verlo en películas como "La Patagonia rebelde", y que el primer encuentro laboral confirmó una imagen que luego se profundizó: la de un artista de enorme prestigio, pero de trato simple y cercano.

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Sittoni destacó especialmente las giras teatrales que compartieron por el interior de Córdoba, donde recorrieron distintas localidades con la obra "El hombre inesperado", junto a Bettiana Blum. Allí, según relató, Brandoni mantenía una rutina de trabajo intensa, pero también un fuerte vínculo con el público local y los medios de cada ciudad.

“Siempre quería estar al mediodía en el pueblo siguiente para hacer notas”, recordó el productor, al describir la dinámica de aquellos viajes que fortalecieron una relación de amistad y respeto mutuo.

Un hombre de teatro

Más allá de su trayectoria en cine y televisión, con títulos populares como "Mi cuñado," Sittoni insistió en que Brandoni se definía "principalmente como un hombre de teatro". En ese sentido, remarcó su compromiso con cada función, incluso en localidades pequeñas del interior provincial.

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También recordó su costado más humano y espontáneo. “Era muy calentón, pero con un humor enorme”, relató. “Se bajó del auto, les gritaba ‘argentinito’ y se puso él mismo a dirigir el tráfico”, recordó Sittoni al evocar una anécdota en Córdoba donde el actor llegó a bajarse del auto para ordenar el tránsito en medio de un embotellamiento.

El productor cerró su testimonio destacando el aprendizaje que le dejó el vínculo con el actor y la intensidad de las experiencias compartidas en las giras. “Para mí fue algo inolvidable y de un aprendizaje increíble”.