Docentes de Córdoba: con cambios incorporados, UEPC aceptó la cuarta propuesta salarial del Gobierno

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) aceptó la cuarta propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. La decisión se tomó este lunes durante la asamblea provincial, en un contexto de fuerte tensión interna dentro del gremio y con incidentes registrados en la previa del encuentro en cercanías del hotel sindical.

La propuesta salarial aprobada incorpora una serie de modificaciones exigidas por el gremio. Entre ellas, se garantiza el IPC acumulativo y bonificable para ítems remunerativos y no remunerativos para activos y jubilados desde mayo de 2026 a enero de 2027.

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También se actualiza la compensación provincial por pérdida del Incentivo Docente para jubilados, con incrementos escalonados entre febrero y enero, y se establece que el cálculo de movilidad se realizará sobre la pauta salarial de los activos. Otro de los puntos acordados es la devolución de uno de los días de paro ya descontados, mientras que el otro será discutido en la mesa de negociación.

El acuerdo fija un período de vigencia desde el 1° de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, con aumentos mensuales garantizados y sin estar atados a la recaudación provincial. Además, incluye una cláusula de revisión en octubre para evaluar la evolución inflacionaria.

Mejora salarial

En materia salarial, se establecen aumentos diferenciados en abril:

La maestra de grado : $224.500 (23,3%)

: (23,3%) Las 30 hs cátedra: $248.796 (18,8%)

(18,8%) Los cargos directivos: $304.601 (15,9%)

Aumento de abril más retroactivo (febrero/marzo):

La maestra de grado: $426.300

Las 30 hs cátedra: $541.800 (con destopeo)

Los cargos directivos: $506.300

El acuerdo también contempla la eliminación del tope del complemento remunerativo, la continuidad de la suspensión del Ítem Profesionalidad Docente, la actualización del FONID y mejoras en jerarquización directiva y compensaciones para supervisores.

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Tras la aprobación, el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, destacó el cierre del conflicto. “Esto nos permite estar en nuestras escuelas con nuestros niños. Era un conflicto salarial, no otro conflicto”, afirmó.

Cristalli sostuvo además que el acuerdo garantiza la continuidad de las clases y tranquilidad para las familias. “Hemos alcanzado todos los requerimientos que planteamos. Esto fue una conquista de los docentes de Córdoba”, señaló.