El trabajo en Argentina cambia: 4 de cada 10 empresas planean contratar, pero la inteligencia artificial acelera la transformación laboral

La inteligencia artificial ya no es una proyección futura: está redefiniendo el mercado laboral argentino. Un nuevo informe de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21, revela que el 39,3% de las empresas planea aumentar su personal en los próximos tres años, mientras que un 37% espera mantener su dotación actual.

Sin embargo, el optimismo convive con señales de alerta. En las grandes empresas el 34,6% prevé reducir personal debido al avance de la automatización y la inteligencia artificial, lo que refleja un mercado laboral en plena transición.

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El estudio, basado en 400 empresas de distintos sectores y regiones del país, describe un cambio estructural hacia modelos híbridos entre humanos y máquinas, con la aparición de nuevos perfiles laborales y lo que el informe denomina “empleados digitales”.

“Estamos ante un verdadero cambio de era que no solo altera formatos laborales, sino que cambia radicalmente lo que entendemos por trabajo”, afirmó Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro de Insight 21.

Empresas sin preparación ante el avance tecnológico

Uno de los datos más relevantes del informe es la falta de preparación de las organizaciones frente al avance de la inteligencia artificial. El 64% de las empresas argentinas admite no haber iniciado ningún proceso concreto para explicar cómo se integrará la IA en sus procesos laborales.

Además, solo el 8,3% cuenta con espacios regulares para debatir estos cambios, mientras que un 25% lo hace de manera esporádica. Esto deja a gran parte de los trabajadores sin información clara sobre el futuro de sus puestos laborales.

Esta falta de estrategia impacta directamente en el clima laboral. El informe detecta que el 36,5% de las empresas percibe expectativas confusas entre sus empleados, mientras que en el 14,3% de los casos el temor es la emoción predominante.

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Incluso, el 21,3% de los líderes reconoce no poder identificar con claridad las sensaciones de sus equipos frente al avance tecnológico.

Inteligencia artificial y nuevos roles laborales

A pesar del temor, el informe plantea que la inteligencia artificial no necesariamente implicará menos empleo, sino una transformación de las tareas y funciones.

Las empresas comienzan a demandar roles híbridos humano-IA; puestos de supervisión tecnológica; tareas de análisis estratégico; funciones creativas y de toma de decisiones.

Este cambio implica una redefinición del trabajo tradicional, donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta integrada al día a día laboral. “Se renueva la esperanza de que nuevos roles y tareas humanas compensen la ecuación”, señaló Pallaro.

El factor clave: la comunicación interna

En las empresas que generan espacios regulares de conversación sobre inteligencia artificial, el entusiasmo de los trabajadores alcanza el 48,5%, una cifra significativamente superior al promedio general.

Esto demuestra que la transición tecnológica no depende solo de la incorporación de herramientas, sino también de la gestión humana y la cultura organizacional.

Por ello, el informe concluye que Argentina atraviesa una transformación profunda del trabajo, impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y la aparición de nuevas dinámicas laborales. “Los datos confirman que estamos ante un cambio de era donde la construcción de inteligencia colectiva es el único camino para que la automatización deje de ser percibida como una amenaza y se convierta en un motor de evolución”, concluye el informe.