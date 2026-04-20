Oscar Zago: "Adorni tiene el boleto picado por la sociedad"

El diputado nacional Oscar Zago aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “tiene el boleto picado por la sociedad” en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

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Interna libertaria

"El grave problema que tiene el Gobierno es la interna feroz hacia adentro pero son cosas de los partidos políticos. Yo a veces no me meto directamente, las miro porque por obligación me mandás un mensaje y lo leo", explicó el legislador del MID.

Además señaló que la disputa en la Libertad Avanza"me da medio low cost”. "Las peleas políticas eran otras, no eran el chusmerío y que se meten con el físico de las personas. Las tradicionales internas que teníamos nosotros era el que gana conduce, el que pierde este acompaña", agregó en declaraciones a Futurock.

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El caso Adorni

“No quiero hablar de lo Adorni porque estamos distrayendo todos los problemas sociales, económicos que tenemos por lo de Adorni. Lo quieren dejar, dejenlo. Yo creo que tiene el boleto picado por la sociedad”, afirmó Zago.

Y luego completó: “Si quieren chocar contra la pared y rebotar, que reboten. Le hace un mal al país, mi preocupación es esa. No es una preocupación interna”.

"Este señor tiene el boleto picado en nivel político, si la sociedad quiere acompañar yo ya no entendería más nada pero el tema político para mí está agotado", enfatizó el legislador del MID.

Por último al referirse a la presencia de Adorni en el Congreso el próximo 29 de abril, Zago concluyó: "A mí me gustaría que esa jornada sea solamente por el tema socioeconómico que está viviendo el país y el funcionamiento de los distintos ministerios”.