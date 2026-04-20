En 20 días investigan y condenan a penas de prisión efectiva a dos jóvenes por un robo en barrio Observatorio

El 24 de marzo pasado por la tarde, una joven había sacado a pasear a su perro cuando en la esquina de las calles Achával Rodríguez y Capital Federal de Barrio Observatorio fue sorprendida por dos delincuentes. De repente se encontró encerrada entre Milton Maximiliano Sánchez (21) y Leonel Agustín Barcia Micangelli (24) quienes la abordaron para asaltarla.

Según la instrucción del fiscal de Flagrancias Gerardo Reyes, el primero se colocó frente a ella y le mostró una "punta" metálica. Se la colocó en el pecho y le dijo que le diera todo lo que tenía. Le sacaron una riñonera que tenía y huyeron. Ella denunció de inmediato el episodio. Los ladrones fueron aprehendidos por la Policía a los 15 minutos, tras una persecución que culminó en un complejo de departamentos cercano.

Facundo Macarrón: “Queremos que los fiscales sean destituidos por dejar la causa impune”

Pruebas clave

Lo sobresaliente del caso es la rapidez con la que se recolectaron las pruebas bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Una instancia determinante de la investigación fue el reconocimiento en rueda de personas de la víctima a uno de los asaltantes que pudo ver con nitidez porque fue quien se le puso en frente y la amenazó con la punta.

Las cámaras de seguridad los captaron cuando seguían a su víctima antes del ataque. Ahí se advirtió una señal clara en su vestimenta y el cuerpo.

Sánchez y Micangelli confesaron en un juicio abreviado inicial que se realizó la semana pasada.

Tragedia en el Rally de Córdoba: “Se puede evitar, pero no podés tener un policía en cada curva”

El juez de Control, Carlos María Romero, les impuso penas de cumplimiento efectivo. Micangelli recibió una condena a cinco años de prisión y Sánchez, a seis años porque tenía antecedentes también por robo calificado.

El magistrado también ordenó que ambos jóvenes reciban tratamiento por consumo problemático de estupefacientes y que se les brinde la posibilidad de continuar sus estudios secundarios dentro del establecimiento penitenciario.