Tragedia en el rally: denuncian negligencia en los controles y fallas en la organización

La muerte de un joven durante el rally de Córdoba volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en este tipo de eventos. El hecho ocurrió en un tramo del recorrido cuando un vehículo perdió el control, impactó contra el público y provocó el fallecimiento de Brian Zárate, de 25 años, además de varios heridos.

El siniestro se produjo en una zona donde había espectadores ubicados en sectores no habilitados. Según explicó el especialista en automovilismo Miguel Motta en diálogo con Punto a Punto Radio, la situación podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas preventivas más estrictas. “Ninguno de los autos se tendría que haber movido sin verificar que la gente no estaba en esas piedras”, señaló.

Elevan a juicio al exsubjefe, Alejandro Mercado: manejó una banda de “leales” mientras proyectaba una imagen de eficiencia

En ese sentido, advirtió que faltaron controles básicos. “Tendría que haber habido una cinta roja que no estaba” y también “dos policías diciendo que ahí no podía haber nadie”, señaló. Además, remarcó la ausencia de herramientas clave de seguridad: “Como no te obliga la federación en una carrera sudamericana a tener un helicóptero de seguridad, eso no estaba”, explicó.

El especialista apuntó además a fallas en la toma de decisiones durante la carrera y cuestionó la falta de reacción ante una situación que ya había sido advertida. Según explicó, distintos autos de seguridad habían detectado la presencia de personas en zonas peligrosas, pero eso no derivó en una interrupción del tramo. “Ninguno de los autos se tendría que haber movido sin haber verificado que la gente ya no estaba en esas piedras”, afirmó.

Fallas en la organización

En esa línea, sostuvo que el protocolo indicaba frenar el desarrollo de la prueba hasta garantizar condiciones seguras. “Si había gente mal ubicada, había que demorar la largada o directamente suspender el tramo”, remarcó.

Motta también cuestionó el diseño del recorrido, al considerar que el tramo elegido aumentaba los riesgos. “Hubiese sido más seguro hacerlo en subida y no en bajada”, explicó, al señalar que las condiciones del terreno influyen en la estabilidad de los vehículos. Por otra parte, destacó que la masiva convocatoria de público, impulsada por la expectativa del regreso del rally, pudo haber desbordado la capacidad organizativa. “Se les fue de las manos”, afirmó.

Tragedia en el Rally de Córdoba: “Se puede evitar, pero no podés tener un policía en cada curva”

El hecho también abrió cuestionamientos sobre el rol de los medios durante la emergencia. Según Mota, la falta de información en tiempo real generó incertidumbre entre familiares y asistentes. “La gente necesitaba información y no la tuvo”, criticó.

Mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades, el caso reabre el debate sobre los estándares de seguridad en eventos masivos y el equilibrio entre espectáculo y prevención.