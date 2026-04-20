Cómo pagar en otro país con la billetera virtual o app bancaria de siempre

La plataforma RoamingPay conecta sistemas de pago instantáneo de distintos países y permite pagar en el exterior en tiempo real, directamente desde la app bancaria o billetera digital, sin fricciones, sin cambios de plataforma y en moneda local.

La principal diferencia de RoamingPay es que no exporta un sistema único, sino que funciona como una capa neutral que conecta redes locales entre sí. Esto habilita una interoperabilidad real y apunta a eliminar las barreras que hoy complica los pagos entre países, haciendo que el dinero fluya con la misma facilidad que las personas en la región.

Capacidad ociosa, cierres y poco crédito: el cuadro pyme detrás del "rebote" que sólo ve el Gobierno

Con este lanzamiento, PagBrasil proyecta un volumen de US$ 600 millones en su primer año y una expansión a más mercados durante 2026.

La solución permite la integración de sistemas como Pix (Brasil), Transferencias 3.0 (Argentina), SIPAP (Paraguay) y Bre-B (Colombia).

La novedad ofrece a los viajeros poder realizar pagos en el extranjero con la comodidad de utilizar su sistema local, directamente desde sus aplicaciones bancarias o billeteras digitales, mediante la lectura de códigos QR o claves de pago.

Corrupción en el penal de Bouwer: una "empresa" de estafas funcionaba bajo un cogobierno carcelario

Para los comerciantes, la principal ventaja es la recepción instantánea en moneda local, sin necesidad de nuevas integraciones o de adaptarse a sistemas extranjeros.

Así, un argentino puede, por ejemplo, pagar en Paraguay o en Brasil con la misma aplicación bancaria que ya usa en su día a día en Argentina. La nueva dinámica reduce fricciones haciendo que la experiencia de pago global sea totalmente intuitiva.

Ralf Germer, co-CEO y cofundador de PagBrasil, lo explica: “Los sistemas de pago se están convirtiendo en una infraestructura estratégica para los países, así como la energía o las telecomunicaciones. El siguiente paso de esta evolución es garantizar que estos sistemas puedan conectarse, y eso es lo que RoamingPay hace posible”.

Cáritas advierte por el crecimiento de la pobreza: “Ya no alcanza con una ayuda puntual”

De sistemas locales a la interoperabilidad global

Con el lanzamiento de RoamingPay, PagBrasil posibilita la interoperabilidad de sistemas financieros internacionales sin la necesidad de expandir un sistema de pago específico, como el Pix, más allá de su infraestructura doméstica. En su lugar, la solución conecta a instituciones financieras de todo el mundo con redes locales de pago en diferentes jurisdicciones, permitiendo que los viajeros realicen pagos en el extranjero mediante códigos QR o claves de pago, utilizando sus propias aplicaciones bancarias o billeteras digitales, mientras que el comerciante recibe el valor instantáneamente en su moneda local.

Además del lanzamiento inicial en Brasil y Argentina, la empresa avanza con una hoja de ruta acelerada para otros mercados de América latina, Europa y Asia en 2026. La expectativa es que la solución pueda llegar a 10 países este año y genere un volumen de US$ 600 millones en este período.