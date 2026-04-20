Con la idea de revitalizar el centro Córdoba anunció “La Noche de las galerías y las peatonales”

En un contexto económico que exige agudizar el ingenio y fortalecer los lazos institucionales, la ciudad de Córdoba se prepara para una jornada que busca devolverle el brillo a su casco histórico. Se trata de “La Noche de las galerías y las peatonales”, una iniciativa que tendrá lugar el próximo viernes 24 de abril, de 19:00 a 00:00 horas, centrando su despliegue en la tradicional peatonal 9 de Julio (entre San Martín y Jujuy).

El lanzamiento oficial se realizó en la emblemática confitería La Oriental y contó con la presencia de referentes clave de la gestión provincial y municipal, además de representantes del sector comercial. La premisa es clara: reactivar el consumo y el movimiento vecinal en el "corazón" de la capital mediante una oferta cultural masiva y gratuita.

'Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, enfatizó que la participación del organismo responde a un pedido directo del gobernador Martín Llaryora para acompañar eventos que dinamicen la economía local. “Es fundamental que las familias vengan a divertirse, visitar y hacer compras en un entorno seguro y vibrante”, señaló el funcionario.

Por su parte, el Secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes municipal, Héctor "Pichi" Campana, puso el foco en el valor identitario de las galerías cordobesas:

"Es una iniciativa de los empresarios locales. Queremos que la gente adopte esta fecha para recorrer las bellezas culturales que tenemos, como la Manzana Jesuítica y nuestro patrimonio histórico. En momentos difíciles, hay que apoyar al centro".

Incentivos al consumo y asociativismo

La pata económica del evento no es menor. Ante la caída del consumo, las tarjetas Naranja, Cordobesa y Activa formarán parte de la movida con planes de cuotas especiales, permitiendo que la visita cultural se traduzca también en ventas para los comercios de la zona.

Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, celebró la sinergia estatal: “En este momento difícil, no bajemos los brazos. Cada comercio cuenta y hoy necesitamos más asociativismo e inversión”.

La agenda: ¿Qué se podrá ver?

La programación artística se distribuirá en tres escenarios principales (9 de Julio y Rivera Indarte; 9 de Julio al 250; y 9 de Julio y Jujuy) y a lo largo de todo el corredor: