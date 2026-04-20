“Se potencia la demanda social pero tenemos menos recursos”: De Rivas justificó la reestructuración del gabinete en Río Cuarto

En medio de un escenario económico que calificó como “altamente complejo”, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, justificó la reestructuración del gabinete municipal y advirtió por la caída de ingresos, la pérdida de empleo y el aumento de la demanda social.

Según detalló en diálogo con Perfil Córdoba, la decisión de reorganizar el organigrama responde a una combinación de caída de ingresos, pérdida de empleo y aumento de la demanda social. “Son tiempos altamente complejos para los municipios. Se potencia la demanda social y tenemos que gestionar con menos recursos. En función de eso, hay que adaptar las gestiones para sostener la calidad, pero con enorme responsabilidad”, afirmó.

De Rivas explicó que el ajuste no responde únicamente a una reducción del gasto político, sino a un escenario económico más amplio que impacta directamente en las finanzas municipales. Así, señaló que en marzo la coparticipación nacional cayó un 50% respecto de años anteriores y que, además, la actividad económica local generó una pérdida de ingresos estimada en 1.000 millones de pesos durante el primer trimestre.

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A esto se suma un aumento significativo de la demanda social. “Hoy estamos asistiendo alimentariamente a 30.000 personas por mes. La atención en salud municipal se incrementó un 30% y estamos teniendo 2.100 atenciones diarias. Todo esto con menos recursos”, explicó.

Según sostuvo, el deterioro económico también se refleja en el empleo local: la ciudad perdió alrededor de 1.800 puestos de trabajo, principalmente en el comercio, los servicios y algunas industrias afectadas por la apertura de importaciones. “La actividad comercial y de servicios es la más golpeada. Pero también vemos pequeñas pymes familiares que cierran, emprendedores que no pueden sostener sus negocios y eso genera una frustración enorme en ciudades del interior productivo como Río Cuarto”, advirtió.

Reestructuración del gabinete y nuevas áreas

En ese contexto, el municipio decidió reorganizar su estructura política. De Rivas explicó que la gestión comenzó con 10 secretarías y ahora se reducirán a siete. Sin embargo, aclaró que la reestructuración también apunta a reforzar áreas clave.

Una de ellas es la nueva Secretaría de Desarrollo Comunitario, que concentrará salud territorial, asistencia alimentaria, discapacidad, niñez, tercera edad, género y deporte social. “Lo más sensible estaba dividido en tres secretarías distintas. Decidimos compactar equipos para dar mayor respuesta territorial”, explicó.

También se creó una Secretaría de Desarrollo para potenciar la economía local, el turismo, la cultura y el deporte, con foco en el crecimiento de la ciudad. “El objetivo es trabajar en dos pilares: contención social y desarrollo económico. Sabemos que tenemos que gestionar cada vez mejor con menos recursos”, afirmó.

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Por otro lado, el intendente también se refirió al impacto de las políticas nacionales y aclaró que su planteo “no es una cuestión política”, sino una preocupación por la situación social que atraviesan las ciudades del interior.

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En ese sentido, De Rivas mencionó la reducción de políticas públicas en áreas sensibles como salud, discapacidad, educación, transporte y obra pública, y advirtió que esas decisiones terminan trasladando la presión a provincias y municipios.

El jefe municipal señaló, por ejemplo, la reducción de prestaciones vinculadas al PAMI, la situación de las instituciones que trabajan con discapacidad, el desfinanciamiento de universidades públicas, la quita de subsidios al transporte y la paralización de la obra pública, además de la falta de asistencia alimentaria directa a los municipios. “Cuando se disminuye la atención del PAMI a los jubilados, cuando las instituciones de discapacidad se vuelven inviables, cuando se desfinancia la universidad pública o se abandona la obra pública, eso impacta directamente en la gente”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que estas medidas incrementan la demanda social local, al tiempo que se reducen los recursos disponibles para afrontarla. Y concluyó con una definición contundente: “Yo me refiero a eso: en su plan de gestión están los números y no la gente”.