Villa María y Provincia impulsan nueva capacitación para Guardias Locales en Córdoba

El Ministerio de Gobierno de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la formación de las Guardias Locales en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana N° 10.954. El acuerdo busca capacitar a futuros agentes y garantizar la formación continua de quienes ya se encuentran diplomados en la provincia.

El convenio fue encabezado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, junto al secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José Gualdoni, y el decano del Instituto de Ciencias Sociales de la UNVM, Gabriel Suárez Fossaceca. También participó la directora del Observatorio de Seguridad y Convivencia, Carla Tassile.

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Durante el acto, Calvo destacó el alcance del programa de Guardias Locales y su articulación con los municipios. “Es una iniciativa que cuenta con la adhesión de la gran mayoría de los municipios y comunas que, junto a Ojos en Alerta, se ha convertido en una herramienta concreta de participación ciudadana que fortalece el trabajo preventivo”, señaló.

Por su parte, Gualdoni informó que el nuevo acuerdo se suma a la red de sedes ya implementadas. “Este convenio se suma a las 24 sedes del Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales desarrolladas en el período 2024-2025, además de brindar herramientas para la formación continua de los 2.153 guardias locales ya diplomados”, explicó.

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El funcionario detalló además que 326 gobiernos locales ya adhirieron a la ley provincial y que actualmente se han constituido 230 Guardias Locales en todo el territorio. En el plano académico, el convenio establece dos líneas de trabajo. Por un lado, el dictado de cuatro cohortes del Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales, con 100 alumnos cada una, destinado a aspirantes a agentes.

Esta formación será obligatoria, con una carga mínima de 100 horas bajo modalidad semipresencial y presencial. Por otro lado, la universidad estará a cargo del Régimen de Formación Continua previsto entre abril y diciembre de 2026.

Finalmente, el Ministerio de Gobierno destacó que el acuerdo refuerza el vínculo con el ámbito académico y consolida una política pública orientada a la prevención y la seguridad ciudadana en toda la provincia.