La Ciudad de Buenos Aires a sus pies desde la cumbre del Obelisco en ascensor

La plataforma de visitas guiadas, excursiones y actividades en español Civitatis, anunció la incorporación a su menú del tour de ascenso al Obelisco de Buenos Aires, una experiencia que invita tanto a visitantes como a residentes a redescubrir el icono más representativo de la capital argentina desde una perspectiva inédita.

El Obelisco no es solo una postal identitaria del país, es un símbolo cargado de historia y significado cultural. Con esta nueva actividad, los viajeros tendrán la oportunidad de acceder a su interior, un espacio que hasta el momento estaba cerrado al público, y transformarlo en una propuesta turística que combina patrimonio, emoción y vistas incomparables.

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Ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, el Obelisco ha sido desde su inauguración en 1936, el gran protagonista de celebraciones, manifestaciones y momentos trascendentes de la Argentina. Desde hace unos meses los visitantes pueden ir más allá de la contemplación exterior y adentrarse en el interior del monumento para conocerlo desde dentro.

¿Cómo es el tour para subir al mirador del Obelisco?

La visita comienza con una breve charla introductoria que contextualiza la historia, construcción y relevancia cultural del monumento, en la cual se abordan curiosidades arquitectónicas, anécdotas de su inauguración y el papel que el gran ícono porteño ha desempeñado como punto de encuentro y símbolo de identidad a lo largo de las décadas.

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Tras esta explicación inicial, se procede a subir en ascensor hasta la parte superior del monumento. Este detalle convierte la visita en una actividad accesible y cómoda, permitiendo que el protagonismo recaiga plenamente en las vistas y en la emoción de llegar a la cima de uno de los monumentos más reconocibles de América latina.

Una vez en lo alto, los visitantes acceden a un mirador desde el que se obtienen algunas de las vistas panorámicas más impactantes de la ciudad. A través de sus cuatro ventanas, orientadas hacia los puntos cardinales —norte, sur, este y oeste—, se despliega un espectáculo urbano difícil de igualar.

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Vista desde las alturas

Desde allí es posible observar la amplitud de la avenida 9 de Julio, considerada una de las más anchas del mundo; el entramado de calles que define el centro porteño; edificios emblemáticos; cúpulas tradicionales, y el constante movimiento que caracteriza a Buenos Aires. Cada orientación ofrece una imagen distinta y complementaria de la urbe, permitiendo apreciar su diversidad arquitectónica y su energía inconfundible.

La altura, superior a los 65 metros, aporta una sensación de perspectiva privilegiada que convierte esta visita en una experiencia fotográfica y emocional privilegiada.

¿Cuánto dura la visita al Obelisco?

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El tour al interior del Obelisco de Buenos Aires tiene una duración aproximada de 15 minutos, lo que lo convierte en una actividad ideal para integrar en cualquier itinerario de viaje.

Al realizar la reserva a través de Civitatis, los usuarios pueden elegir entre diferentes franjas horarias, adaptadas a los distintos momentos del día y a las preferencias de cada viajero.

Las opciones disponibles incluyen: entrada entre las 9 y las 12, ideal para apreciar la vista con claridad matinal; entre las 12:15 y las 16, perfecta para disfrutar de la arquitectura porteña a plena luz del día y captar imágenes nítidas del paisaje urbano; entre las 16:15 y las 19, una franja que permite observar cómo la luz va transformando la ciudad, y entre las 19:15 y las 20:45, pensada especialmente para contemplar el encendido de las luces de Buenos Aires y el movimiento nocturno desde las alturas.

El tour de ascenso al Obelisco de Buenos Aires ya se encuentra disponible en la plataforma y la actividad puede reservarse de forma sencilla y segura a través del siguiente enlace: https://www.civitatis.com/ar/buenos-aires/entradas-obelisco-buenos-aires/