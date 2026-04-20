Dura crítica de Noel Breard a la diplomacia de Milei: "Es incoherente y perjudica el reclamo por Malvinas"

Tras participar de la 57° reunión del Parlamento del Norte Grande en Tucumán, el senador provincial Noel Breard (UCR) lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo de la política exterior argentina. Según el legislador, existe una "incoherencia gravísima" en la estrategia de la Cancillería que lidera el gobierno de Javier Milei, la cual podría invalidar los argumentos históricos del país sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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Breard explicó que, durante el encuentro de las 10 provincias del NEA y NOA, se logró dar visibilidad a un tema que permanecía oculto: la contradicción entre el reclamo por la explotación petrolera en el Atlántico Sur y el apoyo argentino al traslado de la capital de Israel a Jerusalén.

La contradicción de Jerusalén y Malvinas

El senador correntino recordó que el pasado 2 de abril, el presidente Milei anunció reclamos contra empresas inglesas e israelíes que buscan explotar recursos en Malvinas de forma unilateral. Sin embargo, Breard señaló que esa postura se desmorona ante el apoyo de Argentina a la decisión de Israel sobre Jerusalén, una zona con un estatus especial de Naciones Unidas debido al conflicto religioso y territorial.

“Si nosotros apoyamos que alguien unilateralmente tome a Jerusalén como capital, excluyendo a los demás, estamos validando la misma estrategia unilateral que hace Inglaterra en Malvinas”, sentenció el legislador en declaraciones a radio La Red.

Para Breard, este alineamiento con Estados Unidos y un puñado de países rompe con el consenso internacional y debilita la seguridad jurídica del reclamo argentino.

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Unanimidad en el Norte Grande

La denuncia de Breard no quedó en una simple declaración personal, sino que fue acompañada por sus pares regionales. “Esto es lo que se aprobó por unanimidad de las 10 provincias; le dimos visibilidad a un tema que cancillería tiene que cambiar porque perjudica los intereses estratégicos nacionales”, subrayó.

Finalmente, el referente radical destacó la importancia del Parlamento del Norte Grande como un espacio de lucha contra el centralismo porteño y las asimetrías del país.

Según el senador, el trabajo coordinado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) permite que el Interior no solo discuta economías regionales, sino que también siente postura sobre temas de soberanía nacional que afectan el futuro de todas las provincias.