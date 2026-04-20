Ver para Ser Libres en Corrientes: cronograma de abril y entrega de anteojos gratis

Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual de niños y adolescentes, el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes y el Ministerio de Capital Humano de la Nación pusieron en marcha este lunes el programa “Ver para Ser Libres”. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), recorrerá 19 localidades del Interior correntino.

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El programa está específicamente dirigido a la población de entre 6 y 16 años. La logística incluye unidades móviles equipadas con laboratorios ópticos que permiten que los beneficiarios regresen a sus hogares con los anteojos recetados el mismo día de la atención, sin costo alguno.

Metodología y atención en el día

El operativo se desarrolla de 9 a 15 horas y sigue un proceso dinámico de tres etapas:

Triage: relevamiento previo para identificar a los niños que requieren el examen. Atención Médica: examen oftalmológico realizado por profesionales. Entrega: elaboración de los cristales en el momento. Los beneficiarios eligen el marco de su preferencia entre las opciones disponibles y reciben el anteojo finalizado antes de concluir la jornada.

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Cronograma completo

La agenda de trabajo prevé la visita a dos ciudades diarias, culminando la actividad a fines de abril:

Lunes 20 de abril: Sauce y Juan Pujol.

Martes 21 de abril: Parada Pucheta y Perugorría.

Miércoles 22 de abril: Chavarría y Bonpland.

Jueves 23 de abril: 9 de Julio y Tapebicuá.

Viernes 24 de abril: Mantilla y Guaviraví.

Lunes 27 de abril: San Roque y Yapeyú.

Martes 28 de abril: Municipio de Pando y Alvear.

Miércoles 29 de abril: Tabay y Garruchos.

Jueves 30 de abril: Pago de los Deseos, San Lorenzo y San Carlos.

Desde la organización destacaron que este tipo de intervenciones son fundamentales para mejorar la calidad de vida y el rendimiento escolar de los estudiantes, facilitando herramientas que muchas familias del interior tienen dificultades para costear debido a los precios actuales del mercado óptico.