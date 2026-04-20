Tolerancia cero: la Policía advirtió que los padres pagarán por las amenazas de tiroteo en las escuelas

Ante la escalada de amenazas de ataques armados que mantienen en vilo a la comunidad educativa correntina, la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes emitió un comunicado oficial con un tono de tolerancia cero. La fuerza advirtió que no se permitirán actos que alteren la tranquilidad escolar y recordó que la responsabilidad legal recaerá directamente sobre los padres o tutores de los menores involucrados.

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El documento invoca los artículos 149 bis y 211 del Código Penal, referidos a amenazas e intimidación pública, y hace especial hincapié en el Código Civil y Comercial (Art. 1754), que establece que los progenitores deben responder por los daños y perjuicios ocasionados por sus hijos. "Se actuará conforme a la legislación vigente, pudiendo aplicarse medidas en lo penal, civil y contravencional", sentenció la Jefatura.

Nuevas medidas: útiles en mano y custodia policial

A partir de este lunes 20 de abril, el esquema de seguridad en las escuelas de la Capital se volverá aún más riguroso. Varias instituciones anunciaron ajustes drásticos en sus protocolos para evitar el ingreso de elementos peligrosos:

Escuela Técnica "Bernardino Rivadavia": confirmó que contará con presencia policial permanente en los ingresos de los tres turnos. Se realizarán controles preventivos de mochilas para verificar que solo se ingresen materiales escolares.

Colegio Secundario "Dr. Eloy M. Ortega": tomó la medida más radical al solicitar que los alumnos concurran sin mochila . Solo podrán llevar elementos esenciales (carpeta, cuaderno y cartuchera) en la mano o bolsas transparentes. Además, mantendrán controles aleatorios en los horarios de salida.

Colegio San Martín y Monseñor Roubineau: continuaron con los operativos de vigilancia iniciados la semana pasada tras los primeros mensajes hallados en baños y redes sociales.

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Prioridad en el bienestar escolar

Desde los equipos de conducción de las escuelas afectadas indicaron que el objetivo es garantizar que la jornada educativa se desarrolle con normalidad, ante el temor de muchos padres que optaron por no enviar a sus hijos a clases en los últimos días.

Las autoridades policiales remarcaron que las conductas difundidas a través de redes sociales o medios digitales también son objeto de investigación. Los peritos informáticos de la fuerza trabajan para rastrear el origen de las amenazas, advirtiendo que lo que los estudiantes consideran una "broma" puede derivar en causas judiciales graves y multas económicas de alto impacto para sus familias.