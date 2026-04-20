Jorge Giacobbe: "Adorni es el cepillo de dientes en la pelea de una pareja"

El analista político Jorge Giacobbe aseguró que el jefe de Gabinete Manuel Adorni "es el cepillo de dientes de la pelea de una pareja" al analizar la caída de la imagen del presidente Javier Milei.

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Caída de la imagen de Milei

"Nosotros vimos una caída desde hace cuatro meses atrás. Los tres primeros venía con una caída por goteo de un punto, un punto y medio, dos puntos por mes, como si fuera una especie de desgaste natural", precisó el consultor.

"Este último mes tras el caso Adorni, tras el caso LIBRA, y también sobre todo, creo yo, respecto de una situación económica que se pone dura, que se pone larga para los ciudadanos, la caída de este mes es de 7 puntos", agregó.

"Estamos hablando ya de un cambio de clima social severo", enfatizó en declaraciones a Radio del Plata.

Además señaló que “el presidente queda con 36 puntos de imagen positiva, queda con 56 casi de negativa, y queda con 7 de regular".

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El caso Adorni

Cuando la periodista Nuria Am le preguntó si la caída de la imagen de Milei era directamente proporcional a la repercusión del caso Adorni, Giacobbe respondió: "No, todo lo contrario. Yo creo que Adorni es el cepillo de dientes de la pelea de una pareja".

Y luego argumentó: "Una pareja no se pelea, no se divorcia porque uno dejó el cepillo de dientes mal puesto en el baño. Se pelea porque en el fondo hay un montón de cosas de las cuales a veces se pueden hablar y a veces no, y el cepillo de dientes es el detonante, es el trigger de una situación mucho más grande".

"Si todo lo pudiéramos corresponder con lo de Adorni, caería él solo. Adorni cayó 20 puntos desde diciembre hasta acá, y el presidente en la suma cayó unos 10 pero también cayó en la misma medida Patricia Bullrich", concluyó Giacobbe.