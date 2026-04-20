Milagro en Chaco: una joven sobrevivió al impacto de un rayo mientras cocinaba en plena tormenta

Un episodio que pudo terminar en tragedia se convirtió en un verdadero milagro en Chaco. Una joven de 21 años sobrevivió a la descarga de un rayo mientras cocinaba en su vivienda de la localidad de Los Frentones, en el marco de un fuerte temporal que azota a gran parte de la provincia.

El hecho ocurrió cerca de las 23:20 del domingo en el barrio Sur. Según el reporte policial, la mujer se encontraba preparando comida para su hija y manipulaba una cuchara metálica cuando se produjo la descarga atmosférica en las inmediaciones de su casa.

Una descarga eléctrica en medio del temporal

Tras el impacto, la joven fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde fue examinada por el médico de turno. De acuerdo al parte oficial, “no presenta lesiones visibles” y permanece fuera de peligro, bajo observación.

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El caso generó conmoción en la localidad, no solo por la violencia del fenómeno climático, sino por las circunstancias en las que se produjo el episodio, que podrían haber tenido consecuencias fatales.

Temporal en el interior del Chaco

El episodio se dio en el contexto de un temporal con lluvias intensas que golpeó principalmente el centro y oeste chaqueño. Según datos oficiales, varias localidades superaron los 100 milímetros de precipitaciones en pocas horas.

Entre los registros más altos se destacan:

Juan José Castelli: 230 mm

Tacuruzal: 120 mm

Avia Terai y Campo Largo: 90 mm

Sáenz Peña: 87 mm

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En Los Frentones, donde ocurrió el hecho, se acumularon 52 mm, con caminos en estado intransitable .

Consecuencias: anegamientos, derrumbes y rescates

El impacto del temporal ya comenzó a sentirse en distintas localidades. En Presidencia Roca, una vivienda se derrumbó parcialmente y obligó a una familia a autoevacuarse, aunque sin heridos.

Además, en la banquina de la Ruta Provincial N° 3, efectivos policiales rescataron dos caballos que estaban atados y prácticamente cubiertos por el agua, evitando que murieran ahogados.

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En gran parte del interior, los caminos rurales quedaron intransitables, lo que complica la circulación y la asistencia en zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas, con pronóstico de lluvias intensas y actividad eléctrica para las próximas horas.