Lluvias extremas en Chaco: hay localidades con más de 300 mm, pueblos bajo agua y caminos intransitables

El temporal en Chaco dejó un escenario crítico en gran parte del interior, con lluvias que en algunos puntos superaron los 300 milímetros en pocas horas, provocando inundaciones, aislamiento de localidades y graves dificultades en la transitabilidad.

De acuerdo a los datos oficiales relevados durante la jornada, el fenómeno impactó con mayor intensidad en el norte y centro de la provincia, donde el volumen de agua acumulado desbordó la capacidad de escurrimiento y dejó extensas zonas bajo agua.

Registros récord y lluvias concentradas en pocas horas

El caso más extremo se registró en Espinillo, donde se alcanzaron 320 mm, convirtiéndose en uno de los puntos más afectados por el temporal.

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Otros valores elevados reflejan la magnitud del evento:

Juan José Castelli: 240 mm

Pampa del Indio: 223 mm

Miraflores: 215 mm

Presidencia Roca: 210 mm

Villa Río Bermejito: 181 mm

A estos datos se suman acumulados importantes en otras localidades del interior, con lluvias intensas concentradas en un corto período, lo que agravó el impacto.

En registros más recientes, localidades como Los Frentones reportaron 52 mm con caminos intransitables, mientras que en Tacuruzal se alcanzaron 120 mm .

Caminos colapsados y localidades aisladas

El informe oficial advierte que en gran parte del territorio los caminos rurales y accesos se encuentran intransitables, lo que complica el traslado de vecinos, la logística y la asistencia en zonas críticas.

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Incluso en localidades con menores acumulados, el estado de los suelos, ya saturados por lluvias previa, generó anegamientos y problemas de circulación.

En contraste, el área metropolitana del Gran Resistencia registró valores mucho más bajos, aunque con lluvias persistentes.

Impacto directo: viviendas afectadas y rescates

Las consecuencias del temporal ya se reflejan en distintos puntos de la provincia. En Presidencia Roca, una vivienda se derrumbó parcialmente y obligó a una familia a autoevacuarse, sin que se registraran heridos.

En paralelo, personal policial intervino para rescatar caballos atrapados por el agua sobre la Ruta Provincial N° 3, donde los animales estaban atados y en riesgo de morir ahogados.

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Una pyme bajo agua y 45 familias afectadas

En Juan José Castelli, una de las localidades más castigadas, el impacto también alcanzó al sector productivo. Una fábrica de muebles con tres décadas de trayectoria quedó completamente inundada.

Su propietario describió una situación inédita: “Nunca me entró agua, ni un centímetro, y ahora está todo inundado”. La planta, junto con el salón de ventas, permanece anegada y sin posibilidad de evaluar daños.

Detrás de la empresa hay 45 trabajadores, en un contexto que ya venía golpeado por la caída de la actividad. “Lo peor sería tener que dejar gente sin trabajo”, advirtió.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas, con probabilidad de nuevas precipitaciones intensas y actividad eléctrica.