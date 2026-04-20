Congreso del PJ en Chaco: unidad contra Milei, pero con fuertes reproches internos

El Congreso Provincial del PJ en Chaco dejó una escena de doble lectura: mientras hacia afuera se consolidó un discurso unificado contra el Gobierno nacional y la gestión provincial, hacia adentro quedaron expuestas diferencias, reclamos y pases de factura que tensaron la jornada.

El encuentro, realizado el 18 de abril en San Bernardo y con la presencia de más de 3.000 militantes, fue encabezado por Jorge Capitanich, quien buscó ordenar al espacio con vistas al escenario electoral de 2027.

Un documento con críticas al modelo económico

El eje central del congreso fue la aprobación de un texto político con cuestionamientos directos al modelo económico de Javier Milei. Allí se advirtió sobre un combo de apreciación cambiaria, caída de la industria, pérdida de empleo y deterioro salarial.

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“Argentina retrocede en muy poco tiempo lo que costó décadas”, sostiene el documento, que también menciona suba de tarifas, caída del consumo y cierre de comercios como señales del impacto económico.

En ese marco, se cuestionó el incumplimiento de promesas oficiales: “Prometieron bajar la inflación, y crece de manera consecutiva y es altísima”.

A nivel provincial, el texto elevó el tono contra la gestión local al denunciar falta de obra pública, crisis en el sistema de salud y deterioro de rutas, además de la eliminación de herramientas como el Fondo de Estímulo Productivo (FEP).

También se planteó un impacto fiscal directo en los municipios: “La motosierra afecta los ingresos de coparticipación y genera desequilibrios que terminan golpeando a las familias”.

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Capitanich proyectó el 2027

Como principal orador, Capitanich marcó el rumbo político del espacio con un mensaje enfocado en la reconstrucción del peronismo. “No cabe duda de que en 2027 vamos a gobernar la patria y recuperar la provincia”, afirmó.

Durante su discurso, reforzó las críticas económicas al señalar que cerraron miles de pymes y se destruyeron cientos de miles de empleos formales, y describió una situación social compleja: “La gente no puede pagar la luz, el alquiler o los alimentos básicos”.

Además, planteó una mirada social sobre la seguridad: “Los problemas no se resuelven con balas, sino con inclusión y justicia social”.

Definiciones organizativas y armado político

El congreso también avanzó en medidas internas para fortalecer la estructura partidaria. Entre ellas, se destacaron: ampliación del Consejo Provincial para sumar representación territorial, trabajo con consejos locales y comisiones para elaborar propuestas, debate sobre un mecanismo transparente de selección de candidatos y lineamientos de política internacional basados en la neutralidad y la paz.

En paralelo, se planteó la necesidad de construir un programa que combine equilibrio fiscal, inversión en infraestructura y estabilidad económica.

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Reclamos internos y tensión en el cierre

Pese al intento de ordenamiento, el congreso tuvo momentos de alta tensión. Uno de los episodios más visibles fue la intervención de la dirigente sindical Graciela Aranda, quien cuestionó la dinámica del encuentro y la falta de participación.

“Que los dirigentes se vayan es una falta de respeto. Queríamos hablar”, expresó. En su planteo, también apuntó contra las internas del espacio: “Son roscas que se hacen a espaldas de la militancia”.

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Aranda advirtió además sobre la pérdida de conexión con sectores sociales: “Muchos trabajadores votaron a este gobierno porque no supimos llegarles”.

El congreso dejó así un escenario marcado por unidad discursiva hacia afuera y debate abierto hacia adentro. Mientras el PJ busca posicionarse como alternativa frente al oficialismo, persisten tensiones sobre cómo reconstruir su base política en la provincia.