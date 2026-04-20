Impacto en las provincias: Misiones le pidió a Caputo la reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para la harina de mandioca

El gobernador Hugo Passalacqua formalizó un pedido ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para modificar la alícuota del IVA que afecta a la harina de mandioca para que sea del 10,5%.

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Reducción del IVA a la harina de mandioca

El producto tributa actualmente una tasa general del 21%, mientras que la harina de trigo cuenta con un régimen reducido del 10,5% contemplado en la Ley de IVA. Mediante esta solicitud oficial se busca eliminar esa disparidad impositiva para fortalecer la economía regional.

En la carta enviada al funcionario nacional, el mandatario provincial explicó que la medida propuesta busca establecer una equidad tributaria entre productos de características similares.

“La harina de mandioca es un producto estratégico para la economía regional de Misiones, con fuerte impacto en la agricultura familiar, la generación de empleo y el desarrollo industrial en origen. Asimismo, se trata de un alimento de creciente relevancia en la dieta de los argentinos, especialmente por su condición apta para personas con intolerancia al gluten”, añadió.

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"Clara desventaja"

Además detalló que “en la actualidad, la harina de mandioca tributa la alícuota general del 21%, lo que genera una clara desventaja frente a otros productos de características similares que cuentan con una carga tributaria reducida.

"Esta situación afecta tanto el consumo como la competitividad de toda la cadena productiva”, completó el mandatario.

Por último el gobernador solicitó formalmente la incorporación de la harina de mandioca al régimen de alícuota reducida del 10,5%. “como medida de equidad tributaria y de fortalecimiento de las economías regionales”.