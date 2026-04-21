Villarruel, Adorni y Kicillof se cruzarán en el homenaje al papa Francisco en Luján

A un año de la muerte del papa Francisco, parte del Gabinete de Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno Nacional se acercarán a la ciudad bonaerense de Luján para participar de una misa y homenaje al Sumo Pontífice fallecido, siendo este uno de los encuentros más sobresalientes de la jornada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se verán las caras en la misa que se realizará en la Basílica de Luján, encabezada por el Presidente de Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

A un año de la muerte del papa Francisco: cómo será la jornada de misas, homenajes y actos que recordarán su legado en Argentina y el mundo

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El ministro del Interior, Diego Santilli; el de Salud, Mario Lugones; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el de Defensa, Carlos Presti; y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también participarán del encuentro, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también estará presente en la ceremonia junto a un grupo de 20 legisladores de la Cámara de Diputados.

A pesar de que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno estarán ausentes ya que se encuentran en Israel, el oficialismo estará representado en el acto central por una gran cantidad de figuras en un gesto de acompañamiento a la Iglesia Católica, dado que el acercamiento del mandatario al judaísmo derivó en reclamos de parte del catolicismo que esperaban ser recibidos por el gobierno.

Marcelo Colombo, Presidente de Conferencia Episcopal Argentina

Por fuera de La Libertad Avanza (LLA), también participará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, su par de La Rioja, Ricardo Quintela, la primera línea de la Confederación General del Trabajo (CGT) y diferentes movimientos sociales.

En lo que respecta a las autoridades eclesiásticas, estará presente todo el episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

"La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados", expresaron desde la Conferencia Episcopal.

Misas, homenajes y actos en honor al papa Francisco

A un año de la muerte del papa Francisco, la Iglesia Católica conmemorará este martes 21 de abril el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio con una serie de misas, homenajes y actividades religiosas en distintos puntos de la Argentina y también en el exterior. La jornada estará marcada por celebraciones litúrgicas, encuentros comunitarios y gestos simbólicos que buscarán recordar su legado espiritual, social y pastoral.

La convocatoria principal tendrá lugar en la Basílica de Luján, donde se realizará una misa a las 17hs organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, la ceremonia será presidida por el arzobispo Marcelo Colombo, y contará con la participación de todo el episcopado argentino.

Qué decía sobre su muerte el Papa Francisco en su autobiografía

La elección de Luján como escenario principal no es casual. El santuario mariano más importante del país ha sido históricamente un punto de encuentro para las grandes manifestaciones de fe popular en la Argentina y representa un espacio simbólico para la memoria colectiva del catolicismo nacional.

Flores: la misa en el barrio donde nació su vocación

En la Ciudad de Buenos Aires, el otro punto clave será la Basílica de San José de Flores, donde el arzobispo Jorge García Cuerva encabezará una misa homenaje a las 20hs. El lugar tiene un valor especial en la historia del papa Francisco, ya que allí sintió su vocación religiosa en su juventud.

García Cuerva, uno de los referentes más cercanos a la línea pastoral de Bergoglio, quien lo designó, mantuvo con él una relación de confianza personal y afinidad en su mirada social de la Iglesia. Su trayectoria como “cura villero” y su compromiso con los sectores más postergados reflejan la impronta que Francisco promovió durante su papado.

Hace un año falleció el papa Francisco a los 88 años.

Misas y actividades en el interior del país

Las conmemoraciones al papa Francisco se extenderán también a otras provincias. En San Juan, la catedral local organizó una semana de actividades que incluye celebraciones litúrgicas, momentos de oración y encuentros comunitarios. El programa culminará el martes 21 con una misa central dedicada a recordar al pontífice.

En Rosario y otras localidades de Santa Fe, distintas parroquias llevarán adelante misas en simultáneo, sumándose a la jornada de homenaje con celebraciones abiertas a la comunidad.

Roma: oración y homenaje en el lugar donde descansan sus restos

En Roma, donde descansan los restos del pontífice, la Basílica de Santa María la Mayor será escenario de una misa especial y del rezo del rosario. La ceremonia contará con la participación de figuras cercanas al papa Francisco, entre ellas el sacerdote argentino Guillermo Karcher.

AS/ff