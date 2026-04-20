A un año de la muerte del papa Francisco: cómo será la jornada de misas, homenajes y actos que recordarán su legado en Argentina y el mundo

A un año de la muerte del papa Francisco, la Iglesia Católica conmemorará este martes 21 de abril el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio con una serie de misas, homenajes y actividades religiosas en distintos puntos de la Argentina y también en el exterior. La jornada estará marcada por celebraciones litúrgicas, encuentros comunitarios y gestos simbólicos que buscarán recordar su legado espiritual, social y pastoral.

Un año sin Francisco: lo que quedó del desorden

La convocatoria principal tendrá lugar en la Basílica de Luján, donde se realizará una misa a las 17 organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, la ceremonia estará presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y contará con la participación de todo el episcopado argentino.

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Según informaron desde la CEA, el objetivo del encuentro será reunir al “Pueblo de Dios” en un acto de fe y gratitud, con el fin de renovar el compromiso pastoral que caracterizó el pontificado de Francisco durante sus doce años al frente de la Iglesia.

Homenaje en Luján: el acto central de la Iglesia argentina

La elección de Luján como escenario principal no es casual. El santuario mariano más importante del país ha sido históricamente un punto de encuentro para las grandes manifestaciones de fe popular en la Argentina y representa un espacio simbólico para la memoria colectiva del catolicismo nacional.

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Del acto participarán también autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA, entre ellos el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro, quienes acompañarán la ceremonia junto a obispos de todo el país.

Desde la organización destacaron que el homenaje no solo tendrá un carácter conmemorativo, sino también un fuerte contenido pastoral, orientado a sostener la línea de una Iglesia cercana, inclusiva y comprometida con los sectores más vulnerables, uno de los ejes centrales del pontificado de Francisco.

Flores: la misa en el barrio donde nació su vocación

En la Ciudad de Buenos Aires, el otro punto clave será la Basílica de San José de Flores, donde el arzobispo Jorge García Cuerva encabezará una misa homenaje a las 20. El lugar tiene un valor especial en la historia del papa Francisco, ya que allí sintió su vocación religiosa en su juventud.

García Cuerva, considerado uno de los referentes más cercanos a la línea pastoral de Bergoglio, mantuvo con él una relación de confianza personal y afinidad en su mirada social de la Iglesia. Su trayectoria como “cura villero” y su compromiso con los sectores más postergados reflejan la impronta que Francisco promovió durante su papado.

El actual arzobispo porteño fue designado en 2023 por el propio pontífice, lo que consolidó una continuidad en la conducción pastoral de la arquidiócesis de Buenos Aires.

Misas y actividades en el interior del país

Las conmemoraciones se extenderán también a otras provincias. En San Juan, la catedral local organizó una semana de actividades que incluye celebraciones litúrgicas, momentos de oración y encuentros comunitarios. El programa culminará el martes 21 con una misa central dedicada a recordar al pontífice.

En Rosario y otras localidades de Santa Fe, distintas parroquias llevarán adelante misas en simultáneo, sumándose a la jornada de homenaje con celebraciones abiertas a la comunidad.

Estas iniciativas reflejan el alcance federal del recuerdo de Francisco, cuya figura trascendió el ámbito religioso para convertirse en un referente social y político a nivel global.

Roma: oración y homenaje en el lugar donde descansan sus restos

En Roma, donde descansan los restos del pontífice, la Basílica de Santa María la Mayor será escenario de una misa especial y del rezo del rosario. La ceremonia contará con la participación de figuras cercanas al papa Francisco, entre ellas el sacerdote argentino Guillermo Karcher.

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El homenaje en Italia tendrá un carácter más íntimo pero igualmente significativo, en un espacio que se convirtió en uno de los lugares centrales de su vida espiritual durante su papado.

Un legado que trasciende la conmemoración

A doce meses de su muerte, la figura del papa Francisco continúa generando adhesión dentro y fuera de la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por una fuerte impronta social, con énfasis en la inclusión, el diálogo interreligioso y la defensa de los sectores más vulnerables.

Las actividades previstas para este aniversario no solo buscan recordar su vida, sino también reafirmar el camino que impulsó: una Iglesia más cercana a la gente, con presencia en los márgenes y comprometida con las problemáticas contemporáneas.

En ese sentido, las misas y homenajes que se realizarán en la Argentina y en el mundo funcionan como un puente entre la memoria y la continuidad de un legado que, para muchos fieles, sigue vigente.

LV/fl