Cortes en el microcentro por el show del "Cura DJ" en Plaza de Mayo

Esta noche el centro de Buenos Aires tendrá un condimento inusual. Música electrónica en Plaza de Mayo con un sacerdote en los platos. Guilherme Peixoto, el portugués que se ganó el apodo de "Cura DJ", se presenta desde las 20 con entrada libre y gratuita en homenaje al primer aniversario de la muerte del Papa Francisco.

El show trae pantallas LED y sonido de festival, pero también un dato clave para quienes tengan que moverse por la zona. Hay cortes de tránsito que arrancaron hoy y se extienden hasta las 23.59 del martes que viene.

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Las calles afectadas cubren una franja amplia del microcentro. No tienen paso vehicular:

Diagonal Norte, Suipacha, Esmeralda y Maipú entre Corrientes y Av. de Mayo

San Martín, Reconquista y 25 de Mayo entre Corrientes y Rivadavia

Tacuarí, Piedras, Chacabuco, Perú y Bolívar entre Belgrano y Av. de Mayo

Diagonal Sur entre Belgrano y Bolívar

Sarmiento, Perón y Mitre entre Carlos Pellegrini y Leandro Alem

Rivadavia y Av. de Mayo entre Carlos Pellegrini y Bolívar

Yrigoyen, Alsina y Moreno entre Bernardo de Irigoyen y Paseo Colón

Si hay que ir al centro esta noche o el fin de semana, mejor dejar el auto.

Quién es el Cura DJ

Peixoto nació en Guimarães en 1974 y entró al seminario a los 13 años. Fue ordenado sacerdote en 1999 y sirvió como capellán militar en misiones en Kosovo y Afganistán. Fue durante esa misión en Afganistán, en 2010, cuando empezó a organizar eventos sociales para los soldados y descubrió los platos. Al volver a Portugal tomó clases formales de DJ y comenzó a dar sesiones en clubes para recaudar fondos para su parroquia.

La carrera musical arrancó, en parte, para saldar las deudas de la parroquia de Laúndos, donde abrió un espacio con voluntarios y empezó poniendo música entre números de karaoke. Lo que comenzó como una herramienta pastoral se fue convirtiendo en identidad propia. Sus sets mezclan beats con fragmentos de discursos religiosos y momentos de oración, una propuesta que incomoda a los sectores más conservadores de la Iglesia y fascina a los que no pisaban una parroquia desde hace años.

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Entre sus presentaciones más destacadas figura su actuación en el Festival Medusa de España ante más de 150 mil personas, un espectáculo frente al Cristo Redentor en Brasil y un evento en Zaragoza con más de 20 mil asistentes. Su momento más viral llegó en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, cuando encendió a más de un millón y medio de jóvenes con un set que mezclaba techno y frases del papa Francisco, quien luego lo felicitó personalmente.

Hoy suma más de dos millones de seguidores en Instagram y tiene presencia activa en Spotify y SoundCloud. Esta noche lleva todo eso a Plaza de Mayo, con entrada libre y la recomendación de llegar caminando.