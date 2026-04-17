El español Pedro Sánchez y el brasileño Lula Da Silva empujan al progresismo

Tal vez ellos no alcancen a percibir, en toda su magnitud, el profundo impacto emocional de sus palabras en el mundo progresista. Pero lo cierto es que los discursos del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez resonaron, en Barcelona, como un cierto halo de esperanza. Mostraron que pese a la crisis mundial, aún hay líderes internacionales que ponen a sus pueblos como ejes absolutamente prioritarios de sus políticas. Ambos presidirán mañana el cuarto encuentro de una Cumbre por la Paz y la Democracia que lanzaron en 2024, en los pasillos de la Asamblea General de la ONU realizada ese año.

A esa iniciativa se suman ahora el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum; el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa; el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el uruguayo Yamandú Orsi. Dirigentes de partidos progresistas del mundo, y una veintena de Premios Nobel darán sustancia a la cita. Además participará como invitado especial un argentino: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiccillof.

Acuerdos bilaterales y una trinchera en común

Sánchez y Lula protagonizaron hoy una serie de reuniones donde firmaron múltiples acuerdos de colaboración bilateral. Y luego dedicaron un buen tiempo a responder las inquietudes periodísticas en conferencia de prensa. El jefe de Gobierno español no dudó en resaltar el significado de la presencia de su colega brasileño. “El presidente Lula da Silva ha demostrado que es posible gobernar para la mayoría social; que es posible reducir la desigualdad, defender los derechos de hombres y mujeres, y todo esto sin renunciar al crecimiento económico y sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones”. Sostuvo que, no por casualidad, Lula se encuentra en tierra española: “Brasil es una de las grandes democracias del mundo, es una potencia económica y un actor esencial”. Añadió, entonces, que la firma de numerosos acuerdos entre las dos naciones “ocurren en terrenos fundamentales en el siglo XXI: van de tecnologías de avanzada y minerales críticos hasta conexiones satelitales”. A esto le han sumado “compromisos en la lucha contra la violencia de género, la promoción de la igualdad racial más la economía social y solidaria”.

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Hay incertidumbre sobre la candidatura de Lula para la reelección en Brasil

Concluyó: “Queremos aumentar la relación, especialmente en esta época en la que el mundo está cada vez más fragmentado. Lo que precisamos es una mayor unidad entre nuestros continentes (Europa y América Latina), que comparten valores comunes y revelan una forma muy similar de ver el mundo”.

El mensaje de alarma de Lula en Barcelona

Lula, en su mensaje, fue incisivo al recordar: “Para mí es algo especial visitar Barcelona en este momento histórico. Es que hace 90 años, esta ciudad se convirtió en la capital española durante una guerra civil que cambió el curso de la historia de este país y del mundo. Es que sin dudas España fue el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial; ese conflicto que produjo la mayor carnicería humana de la historia. Hoy varias regiones del mundo vuelven a estar en conflicto”. Para el jefe de Estado de Brasil “hoy nos interrogamos asombrados por el despliegue de una nueva corrida armamentista; y por ver cómo las mujeres y los niños se convierten en sus objetivos. También es sobrecogedor observar hasta qué punto la inteligencia artificial sustituye a la ética humana. Por lo tanto, mi querido amigo Pedro Sánchez, no sabe cuánto lo entiendo cuando usted dice no a la guerra”.

El líder brasileño fue categórico en sus conclusiones: “Estamos en la misma trinchera, como ejemplos que somos de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan, sin ceder a las promesas vacías del extremismo. Mañana participaremos de la cuarta edición del evento en defensa de la democracia. Y compartimos como concepto que la democracia debe ir más allá del voto; tiene que aportar beneficios concretos a la vida de las personas”.

Retroceso en la imagen de Lula da Silva y pesimismo económico marcan el clima social en Brasil

Y luego, con una mirada puesta en las elecciones presidenciales de su país, Lula advirtió:

“Lo que se creó para fortalecer el proceso democrático se está desvaneciendo, agotándose. En los últimos 20 años, en la mayoría de los países, la clase trabajadora solo ha ido retrocediendo. La concentración de riqueza está aumentando, están arrebatando derechos humanos conquistados con sangre y sudor. La democracia se estaba debilitando. ¿Y luego qué toma forma? El extremismo toma forma".