Roberto Álvarez sobre el papa Francisco: “Siempre tuvo interés en la conservación ecológica de la Patagonia”

El obispo de Rawson,Roberto Álvarez, aseguró que el Papa Francisco tenía como una de sus principales preocupaciones “la defensa de lo ecológico en la Patagonia”, un interés que, según afirmó, fue “explícito y textual” en las conversaciones que mantuvo con él al momento de la creación de la diócesis. En ese marco, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el prelado advirtió sobre la fragilidad ambiental de la región y cuestionó los mecanismos institucionales vinculados al tratamiento de proyectos que podrían afectar recursos valiosos, al señalar que muchas instancias de participación “no tengan nada que ver con lo que institucionalmente están pensadas” y que incluso “nos aterra que se apruebe” cualquier iniciativa que implique intervenir sobre los glaciares.

Roberto Álvarez es el actual obispo de la diócesis de Rawson. Fue designado para ese cargo por el Papa Francisco tras la creación de esa nueva jurisdicción eclesiástica en la provincia de Chubut. También es delegado de la región Patagonia Comahue, elegido por la Conferencia Episcopal Argentina para el período 2024-2027, y forma parte de la Comisión Cáritas Argentina. Anteriormente, se desempeñó como obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia entre 2017 y 2023.

Estaba viendo el texto de la participación democrática amenazada como los hielos y el agua, en donde firman de todas diócesis, la de Bariloche, la de Río Negro, de Alto Valle, la de Neuquén, la de Viedma, la de Río Gallegos, de Esquel, la de Comodoro Rivadavia, la de Río Gallegos, la de Rawson, y me gustaría que usted le explicara a la audiencia no patagónica, esta confluencia de tantos obispos y prelados de la Patagonia, haciendo activismo en contra de una nueva ley.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En realidad es una tradición patagónica ya que estos temas nos interesen. En este caso particular es porque, en nuestras conversaciones, nosotros hacemos muchas reuniones, veíamos reflejado lo que sucedía en la Cámara de Diputados de la Nación con esta "audiencia pública", lo que padecemos hace años en pueblos, parajes, localidades y ciudades de la Patagonia cuando se quiere cumplir con el acuerdo de Escazú o con otras leyes, dando espacio a lo que son las audiencias públicas.

En todos lados pasa exactamente lo mismo. Veíamos en estos días el lugar de las audiencias con infinidad de sillas vacías y un montón de gente a la que no dejaban entrar. Acá las audiencias se arman en gimnasios y afuera hay una patota, con bombos, humo y gritos, haciendo que la gente no pueda entrar, violentando la entrada. Lo que pasaba con algunos de los interlocutores ahí, que los interrumpen, los ponen nerviosos, es una cosa.

El espacio de presión para que estas audiencias solo puedan ser un papel que se dice se cumplió, pero que no tengan nada que ver con lo que institucionalmente están pensadas. Cuando lo veíamos y lo íbamos comentando, decidimos construir este mensaje, que no se mete en la parte científica, porque eso debería estar contemplado no solo en las audiencias, sino en las consultas hechas a organismos nacionales o del Estado que les compete hablar sobre este tema. Y nos parecía que no debe ser así desde lo institucional, más allá de que nos aterre que se apruebe y que eso significa que toquen los glaciares. Entonces, por eso era la contundencia y las expresiones que usábamos en el mensaje.

Denunciaron a Royón por su rol en la Ley de Glaciares y presuntos vínculos con el sector minero

Recuerdo la primera frase de Bergoglio como papa: “vengo del fin del mundo” y no me cabe ninguna duda de que el fin del mundo no es Buenos Aires. El fin del mundo es la Patagonia. ¿Qué particularidad da el llevar adelante ser un pastor en el fin del mundo? ¿Qué genera esta tradición que usted dice que ya tenemos los curas patagónicos?

Primero, una aclaración. Es la única diócesis en la que yo estoy; yo he sido auxiliar de Comodoro. Es la única diócesis creada por el Papa Francisco. En las conversaciones con él, al lado de su interés por combinar cultura galesa con tehuelche-mapuche, con boliviana y con la criolla, el segundo interés subrayado era la defensa de lo ecológico en la Patagonia del Papa Francisco.

Eso fue explícito y textual en una de las conversaciones que tuve con él. Bergoglio no había venido mucho a la Patagonia, pero sí tenía mucho interés. De hecho, siempre ayudó a que los curas, los seminaristas, pudieran estudiar teología en la UCA, y hasta les consiguió albergue, para que fueran ahí a estudiar y que fueran estudios concienzudos, profundos y académicos. Cierro el paréntesis para contar lo que ha sido el interés del Papa Francisco por la Patagonia.

Glaciares argentinos: la trampa de los Andes

Y después, en mi caso, por ejemplo, que vengo de Córdoba, el primer impacto es el contraste entre lo bucólico de la Patagonia, que a veces es la cordillera, los lagos, con un montón de agua dulce y los árboles, y lo que es el 80% de la Patagonia, que son extensiones inmensas de llanuras, de estepas, de zonas áridas, de pequeñas localidades donde en aguadas surgen lugares un poquito más húmedos o, protegidos del viento, que generan un pueblerío. Y descubrir, en este caso particular, la inconsciencia que significa estar legislando sin subirse a la camioneta y ver que hay provincias enteras que dependen de dos cursos de agua que nacen en los periglaciares, por ejemplo.

Mi experiencia concreta, cuando estaba en Comodoro, yendo hacia Río Mayo o hacia la zona de la cordillera con el río Senguer, y mi experiencia hoy es el río Chubut como única fuente de agua dulce, no solo para beber, sino para lo que ha sido el milagro galés en todo el valle del río Chubut, con los canales de los que el centro del país y Europa se nutre de cereza, de tulipanes y de todo lo demás. Todo eso nace de un solo río, que es el río Chubut.

Entonces, el impacto del mundo natural en la admiración de su belleza, pero también en su fragilidad, enorme fragilidad, es lo que hace que nosotros tengamos mucha ocupación y mucha incidencia en el tema ambiental.

LT