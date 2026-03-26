Sabrina Selva fue contundente: “La audiencia por la Ley de Glaciares fue una farsa”

El Senado aprobó en febrero una reforma que flexibiliza la protección de glaciares al permitir que las provincias definan su relevancia hídrica, desatando una fuerte controversia que ahora se trasladó a Diputados. A partir de las audiencias cuestionadas por su baja participación y denuncias de irregularidades, la legisladora Sabrina Selva fue contundente en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “fue una farsa”.

La abogada y política argentina, Sabrina Selva, se desempeña como diputada nacional por ese distrito dentro del espacio Unión por la Patria, cargo que asumió en 2023. Se formó en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló su carrera dentro del Frente Renovador. Arrancó su trayectoria política como concejala en su ciudad en 2013 y luego ocupó distintos cargos en la administración pública, como jefa de gabinete en la Administración de Parques Nacionales y subdirectora de Género y Equidad en la Biblioteca del Congreso.

Lo que parece es que la cantidad de personas anotadas para hablar y el tiempo disponible resulta imposible que eso pueda suceder. Imagino que debe generar mucha tensión.

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Hoy hay muchos medios hablando de que lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación es una audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Creo que ayer quedó expreso contundentemente que fue una simulación de audiencia pública, porque el oficialismo que convocó a esta audiencia en principio arrancó cercenando la participación. Más de 100.000 inscriptos, de los cuales fueron seleccionadas arbitrariamente 200 personas para participar de las audiencias presenciales en el día de ayer y virtuales.

Y en el día de ayer también pudimos comprobar que hasta se manipuló el listado de expositores, no transparentaron cuál fue el proceso para definir, seleccionar quiénes hablaban, quiénes no, quiénes lo hacían de manera presencial. Hubo respuestas a solicitudes de inscripción que tenían que ver con cambiar la intención de participar oralmente de la audiencia pública por una ponencia escrita o verbal, y esto no cumple para nada con los requisitos que prevé el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.

Casos anteriores en temas que convocaban mucho la atención de la opinión pública y muchas personas querían escribir y hablar. Se me ocurre, por ejemplo, la Ley del Aborto. ¿Qué experiencias comparativas usted podría traerle a la audiencia para tratar de dimensionar esto? Yo 100.000 inscriptos no recuerdo nunca, pero a lo mejor lo hubo y no presté atención.

Creo que hay que destacar cómo la ciudadanía se volcó a participar de un debate que es fundamental, porque está en riesgo nada más y nada menos que el agua de todos los argentinos y las argentinas. Y hay experiencias anteriores que arrancaron con lo más importante, con garantizar la participación.

Audiencias públicas como la Ley del Aborto, que se extendieron por meses. Cuando sucedió también la Ley de Medios, hubo audiencias en toda la Argentina para avanzar en la sanción de ese proyecto de ley. Las audiencias por tarifas, recordarán muchos ciudadanos participando durante meses por los aumentos.

No fue el caso que este gobierno adoptó con la reforma de la Ley de Glaciares, incluso intentando subsanar una nulidad previa, un vicio anterior, porque la audiencia pública, acorde al Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, Jorge, debiera haberse realizado previamente a que el oficialismo avanzara con la media sanción en el Senado de la Nación.

Entonces, están queriendo subsanar un vicio inicial en el procedimiento de sanción de esta reforma a una ley de presupuestos mínimos, incurriendo en otra nulidad, que es la simulación de una audiencia que a todas luces fue una farsa. Lo manifestaron muchas de las personas que participaron en el día de ayer y nosotros también pudimos comprobar que hasta se manipuló el listado de expositores. Por momentos hicieron subir a la audiencia pública a gente que estaba manifestándose afuera, que ni siquiera estaba en los listados.

Después quisieron no dejarlos hablar porque ellos mismos se dieron cuenta de que estaban confirmando este vicio también en el trayecto y el transcurso de esta audiencia pública. Así que me parece alarmante que, ante la reforma de una ley tan importante, avancen igual de esta manera.

Más allá de su deseo, ¿qué cree que va a terminar pasando?

Yo creo que esta ley se va a aprobar.

Hay mucho lobby detrás, hay legisladores que responden también a gobernadores de la Argentina y creo, que acá lo complejo es que el gobierno instaló una falsa dicotomía, porque pretenden con esta discusión ubicar de un lado a quienes estaríamos a favor del desarrollo de la minería en la Argentina y del otro a quienes estaríamos en contra. Y esto es una falsa dicotomía porque uno no puede pensar en desarrollo sin algo fundamental como el agua.

Marta Maffei sobre la audiencia pública por los glaciares: “La organización no fue buena”

La minería en la Argentina utiliza agua para desarrollarse y con esta ley, con esta reforma que pretenden avanzar, se ponen en riesgo otras industrias y otros generadores de empleo, como por ejemplo las economías regionales, que son fundamentales también para nuestro país.

MV