A un año de la muerte del Papa Francisco, destacan su legado: “Había que callejear, no alcanzaba con mirar desde un escritorio”

A un año de la muerte del Papa Francisco, el Padre Javier Soteras recordó su legado y subrayó la impronta que dejó el pontífice argentino en la Iglesia y en la vida pública. En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), destacó especialmente su forma de acercarse a la realidad social y su insistencia en salir al encuentro de las periferias.

“Analizar las cosas desde un escritorio o desde un lugar sin entrar en contacto con la realidad no alcanza. Para abordar los problemas sociales hay que callejear, hay que entrar en contacto con las realidades en sí mismas”, expresó Soteras al evocar el pensamiento de Francisco.

El sacerdote sostuvo que el Papa argentino no sólo planteó ese enfoque en sus mensajes, sino que lo llevó a la práctica durante todo su pontificado. “Más que decirlo para que otros lo hagan, lo hizo él. Fue revulsivo, fue contracorriente y mostró otros paradigmas para abordar los problemas internacionales”, afirmó.

Una mirada desde las periferias

Soteras también recordó que Francisco puso en el centro a los sectores más vulnerables y promovió una cultura del encuentro frente a los conflictos globales. “Los de la periferia y los del fondo son los que Jesús eligió primero, y cuando uno se para en ese lugar las cosas se ven distintas”, señaló.

En ese sentido, destacó que el Papa impulsó una mirada que excedía lo económico o estadístico. “Las realidades no son un dato, son situaciones que impactan en lo emocional, donde se juega la inteligencia más humana en este tiempo”, sostuvo.

La ausencia en la Argentina

De esa forma, volvió a surgir la pregunta sobre por qué Francisco no visitó el país durante su pontificado. Para Soteras, la decisión estuvo vinculada al clima político y mediático que rodeaba su figura. “Yo creo que no vino más por cuidarnos que por negarse la posibilidad que tanto anhelaba de encontrarse en su propia tierra”, afirmó.

El sacerdote también consideró que la polarización política dificultó la recepción del mensaje del Papa. “Mucha gente en la Argentina no permitió que ingresara el mensaje de Francisco. Incluso algunos de los que hoy lamentan que no haya venido eran quienes decían que mejor que no viniera”, señaló.

La política como herramienta de transformación

“Francisco fue un hombre político, sin dudas. Amaba la política en su sentido más alto, no la partidaria”, explicó, y recordó que el pontífice mantuvo diálogo con dirigentes de distintos espacios.

“Hacía realidad lo que él mismo predicaba: la Iglesia es para todos, todos, todos. Nadie puede quedar afuera”, afirmó.