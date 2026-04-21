El Kuelgue confirma su regreso a Córdoba con fecha en Plaza de la Música

La banda El Kuelgue se presentará el próximo 7 de agosto en Plaza de la Música, en el marco de una nueva gira que reafirma su crecimiento dentro de la escena musical. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Edén Entradas.

A un año de la muerte del Papa Francisco, destacan su legado: “Había que callejear, no alcanzaba con mirar desde un escritorio”​

Con nuevas canciones en circulación, el grupo prepara un show que combina lo musical con lo teatral y lo inesperado. Sus presentaciones en vivo se caracterizan por la improvisación, puestas en escena impactantes y momentos sorpresivos que se convirtieron en su sello distintivo.

Formada en 2004 en el barrio porteño de Villa Crespo, la banda es liderada por Julián Kartun y se consolidó como una propuesta original dentro de la música argentina y latinoamericana. Su estilo mezcla diversos géneros y apuesta a una identidad escénica atravesada por el absurdo y la espontaneidad.

A lo largo de más de 15 años de trayectoria, El Kuelgue se presentó en importantes salas y festivales de Argentina, América Latina y Europa. En 2016, fue elegida para abrir los shows de Paul McCartney en el Estadio Único de La Plata y realizó colaboraciones con artistas como Julieta Venegas y Adrián Dárgelos.